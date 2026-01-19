Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Transportes

Cómo puedo cambiar o anular mi billete de tren tras el accidente en Adamuz, Córdoba

Renfe, Iryo y Ouigo habilitan varias vías de contacto para realizar reclamos y devoluciones. Además, las tres compañías han formalizado modificaciones gratuitas en caso de que tu billete haya quedado afectado tras el accidente en Adamuz, Córdoba.

Interrumpidos los trenes entre Sevilla y Arahal y retrasos en Media Distancia y l&iacute;nea C1 de Cercan&iacute;as

Interrumpidos los trenes entre Sevilla y Arahal y retrasos en Media Distancia y línea C1 de CercaníasEUROPAPRESS

Publicidad

Beni López
Publicado:

Todas las miradas están puestas en Adamuz (Córdoba). De momento, la cifra de muertos asciende a 39, según el último balance, y se estima más de 100 heridos. Mientras se intensifican las labores de rescate y búsqueda, Renfe ha dado varios avisos, entre ellos, que queda "suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía en la línea de alta velocidad, hasta nuevo aviso", según ha detallado en la red social 'X'.

Con ello, hay quienes han sufrido modificaciones y cancelaciones. No obstante, ante esta tesitura, Renfe, Iryo y Ouigo dejan a su disposición varias opciones de reclamo.

Cambios y anulaciones gratuitas

Si viajas con Renfe, puedes acceder a cambios y anulaciones gratuitos, en caso de que los trenes afectados. Además, ha detallado a través de la red social 'X' que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad. Cabe señalar que han estado atendiendo de forma activa a diversos usuarios que han informado de sus incidencias a través de esta red social.

Por su parte, Iryo ha emitido un comunicado afirma que "la prioridad absoluta de Iryo son las personas afectadas". Además, informa de que se han habilitado "cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas". Los cambios de billete se pueden realizar a través de su página web, el cual, habilita varias vías de contacto como números de teléfono de atención al cliente o el email atencion.cliente@iryo.eu.

Asimismo, Ouigo garantiza el cambio o reembolso gratuitos en su web y app para todos los viajeros afectado por la suspensión de la circulación entre Madrid y Andalucía. Para contactar con Ouigo, se puede rellenar un formulario de contacto, llamar a varios teléfonos de atención al cliente o contactarles por redes sociales. Todo ello viene en su página web.

No obstante, la operadora de trenes de alta velocidad detalla en su página web que "en coordinación con ADIF y las fuerzas de seguridad, las circulaciones en el Corredor Sur están suspendidas por causas de fuerza mayor, al menos durante el lunes 19 de enero".

Igualmente, FACUA señala que el usuario puede acceder a que la compañía le devuelva la totalidad del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que le facilite.

Teléfonos de atención a los afectados

Tras el accidente ferroviario acontecido en Córdoba, Renfe e Iryo han habilitado teléfonos de atención a los familiares. En el caso de Renfe, el teléfono de contacto es el 900 10 10 20. A su vez, Iryo ha dejado a disposición de pasajeros y familiares el teléfono 900 00 14 02.

Además, cabe señalar que se han habilitado espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para dar atención a los familiares de las víctimas que lo puedan necesitar, según informa Renfe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Naranjas amargas de Sevilla: cuando el amargor se convierte en sabor y aroma

Naranjas amargas de Sevilla: cuando el amargor se convierte en sabor y aroma

Publicidad

Economía

Interrumpidos los trenes entre Sevilla y Arahal y retrasos en Media Distancia y línea C1 de Cercanías

Cómo puedo cambiar o anular mi billete de tren tras el accidente en Adamuz, Córdoba

El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos

El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos

Red eléctrica

Un apagón deja sin suministro eléctrico a La Gomera

El presidente de Paraguay recibe a Von der Leyen y a Costa en una jornada "histórica" para la UE y Mercosur
ACUERDO UE-MERCOSUR

La UE defiende el acuerdo con Mercosur por la "cooperación frente a polarización" mientras los pescadores intensifican sus protestas

Galicia bate el récord de población extranjera
POBLACIÓN EXTRANJERA

Galicia bate el récord de población extranjera y confirma que la inmigración ya es su principal motor demográfico y laboral

Pasajeros afectados por un problema en el trayecto Madrid-Gijón
AVE

Un nuevo problema en el trayecto de AVE Madrid-Gijón deja tirados a 240 personas

El contratiempo fu producido por un error en la electrificación.

Imagen de archivo de dinero
Enero

La cuesta de enero, cuesta: "Es el peor mes del año, se me está haciendo eterno"

Después de las compras navideñas muchos han dejado la cuenta "temblando" y no saben cómo afrontar la oleada de gastos propios del mes de enero.

Comprar los muebles de un hotel que cierra o llevarse los cubiertos de un restaurante ya es posible

Comprar los muebles de un hotel que cierra o llevarse los cubiertos de un restaurante ya es posible

Reseñas falsas

Así funciona la extorsión por reseñas falsas: "Los delincuentes publican comentarios negativos de tu negocio, si no les pagas, no los borrarán"

Naranjas amargas de Sevilla: cuando el amargor se convierte en sabor y aroma

Naranjas amargas de Sevilla: cuando el amargor se convierte en sabor y aroma

Publicidad