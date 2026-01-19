Cómo puedo cambiar o anular mi billete de tren tras el accidente en Adamuz, Córdoba

Todas las miradas están puestas en Adamuz (Córdoba). De momento, la cifra de muertos asciende a 39, según el último balance, y se estima más de 100 heridos. Mientras se intensifican las labores de rescate y búsqueda, Renfe ha dado varios avisos, entre ellos, que queda "suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía en la línea de alta velocidad, hasta nuevo aviso", según ha detallado en la red social 'X'.

Con ello, hay quienes han sufrido modificaciones y cancelaciones. No obstante, ante esta tesitura, Renfe, Iryo y Ouigo dejan a su disposición varias opciones de reclamo.

Cambios y anulaciones gratuitas

Si viajas con Renfe, puedes acceder a cambios y anulaciones gratuitos, en caso de que los trenes afectados. Además, ha detallado a través de la red social 'X' que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad. Cabe señalar que han estado atendiendo de forma activa a diversos usuarios que han informado de sus incidencias a través de esta red social.

Por su parte, Iryo ha emitido un comunicado afirma que "la prioridad absoluta de Iryo son las personas afectadas". Además, informa de que se han habilitado "cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas". Los cambios de billete se pueden realizar a través de su página web, el cual, habilita varias vías de contacto como números de teléfono de atención al cliente o el email atencion.cliente@iryo.eu.

Asimismo, Ouigo garantiza el cambio o reembolso gratuitos en su web y app para todos los viajeros afectado por la suspensión de la circulación entre Madrid y Andalucía. Para contactar con Ouigo, se puede rellenar un formulario de contacto, llamar a varios teléfonos de atención al cliente o contactarles por redes sociales. Todo ello viene en su página web.

No obstante, la operadora de trenes de alta velocidad detalla en su página web que "en coordinación con ADIF y las fuerzas de seguridad, las circulaciones en el Corredor Sur están suspendidas por causas de fuerza mayor, al menos durante el lunes 19 de enero".

Igualmente, FACUA señala que el usuario puede acceder a que la compañía le devuelva la totalidad del importe del billete o viajar en el transporte alternativo que le facilite.

Teléfonos de atención a los afectados

Tras el accidente ferroviario acontecido en Córdoba, Renfe e Iryo han habilitado teléfonos de atención a los familiares. En el caso de Renfe, el teléfono de contacto es el 900 10 10 20. A su vez, Iryo ha dejado a disposición de pasajeros y familiares el teléfono 900 00 14 02.

Además, cabe señalar que se han habilitado espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para dar atención a los familiares de las víctimas que lo puedan necesitar, según informa Renfe.

