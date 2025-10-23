Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cómo conseguir viajes gratis de Renfe hasta el 31 de diciembre de 2025: estos son los requisitos y las condiciones

Renfe ha lanzado una nueva promoción dirigida a los jóvenes que utilizaron el descuento Verano Joven en 2025. Quienes hayan realizado al menos dos viajes con este beneficio y estén registrados en el programa Más Renfe podrán obtener billetes completamente gratuitos para trenes AVE, Avlo y Larga Distancia. ¡Descúbrelo!

Renfe continúa impulsando iniciativas para atraer a los viajeros jóvenes. En esta ocasión, ha anunciado una oferta especial para quienes aprovecharon la campaña Verano Joven 2025, una iniciativa que ofreció descuentos en billetes de tren entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de ese año. Ahora, como reconocimiento a su fidelidad, estos usuarios podrán obtener billetes gratuitos.

Requisitos para acceder a los viajes gratis de Renfe

Para beneficiarse de esta nueva promoción, los jóvenes deben cumplir dos condiciones esenciales. En primer lugar, y como te decíamos, haber utilizado al menos dos billetes con el descuento Verano Joven durante el período de la campaña. En segundo lugar, es obligatorio estar inscrito en Más Renfe, el programa de fidelización de la compañía ferroviaria.

Este programa no solo permite acceder a ofertas exclusivas, sino que también acumula puntos por cada viaje. Quienes cumplan ambos requisitos podrán recibir un código promocional por cada dos viajes realizados con el descuento.

¿Cómo funcionan los códigos promocionales?

Cada código otorgado por Renfe equivale a un descuento del 100% en la compra de un billete para los servicios de AVE, Avlo o Larga Distancia. Sin embargo, hay ciertas limitaciones: los billetes gratuitos solo se pueden canjear por la tarifa Elige Estándar y no incluyen servicios adicionales como elección de asiento, cambios posteriores, equipaje extra y otros extras.

Además, los códigos son de un solo uso, es decir, solo sirven para un billete gratuito. Cada cliente podrá obtener un máximo de dos códigos, lo que significa que si un usuario realizó al menos cuatro viajes con el descuento Verano Joven, podrá recibir dos billetes sin coste.

Cómo encontrar tus códigos promociones de Verano Joven 2025

Para consultar los códigos gratuitos que te corresponden por los viajes realizados con el programa Verano Joven 2025, accede a tu cuenta personal de Renfe y entra en la sección “Mis códigos”. Si cumples con todos los requisitos establecidos, los códigos aparecerán automáticamente en ese apartado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

