La cesta se encarece y los productos "eco" pinchan por primera vez en una década

La cesta de la compra continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para los hogares españoles. Aunque la inflación general se ha moderado respecto a los picos de años anteriores, el precio de muchos alimentos básicos sigue siendo más alto que en 2024, lo que obliga a los consumidores a ajustar hábitos y prioridades en el supermercado.

El producto que más se encarece: el café

Entre los productos que más han subido en el último año destaca el café, convertido ya en uno de los símbolos del encarecimiento del consumo diario. Entre 2024 y 2025, su precio ha aumentado cerca de un 20%, impulsado por varios factores: el incremento de los costes de producción, el encarecimiento del transporte y las malas cosechas en países productores clave. Un aumento que se deja notar especialmente en un producto presente en millones de hogares cada día.

Productos que más han subido de precio

Pero el café no es el único alimento que presiona al alza el ticket de la compra. Otros productos básicos como los huevos, la carne de vacuno o el chocolate también han registrado subidas importantes en el último año, con incrementos que en algunos casos superan el 15%. Aunque algunos alimentos, como el aceite de oliva, han comenzado a moderar sus precios tras meses de fuertes alzas, el balance general sigue siendo de encarecimiento para el consumidor medio.

Este contexto de precios elevados ha provocado un cambio claro en los hábitos de compra. Los consumidores comparan más, buscan ofertas y reducen el número de productos por cesta. Y uno de los segmentos que más se ha visto afectado es el de los productos ecológicos.

La cesta "eco" se encarece un 40%

Según los últimos datos del sector, el gasto en productos eco ha caído por primera vez en una década. Estos alimentos, que durante años habían ganado peso en los carros de la compra, se enfrentan ahora a un freno claro debido a su mayor precio. De media, los productos ecológicos cuestan entre un 30% y un 40% más que sus equivalentes convencionales, una diferencia que muchos hogares ya no pueden asumir de forma habitual.

En una comparación sencilla, una cesta básica con productos como pan, leche, huevos, aceite, frutas y verduras ronda actualmente los 15 euros en su versión convencional. Si todos esos productos se compran en versión ecológica, el precio puede superar los 20 euros. Un sobrecoste de casi cinco euros que explica por qué muchos consumidores optan por reservar lo ecológico para compras puntuales o prescindir de ello directamente.

Pincha por primera vez en una década

Los expertos señalan que, cuando el poder adquisitivo se reduce, el precio se convierte en el principal criterio de decisión. La sostenibilidad y la calidad siguen siendo valores importantes para los consumidores, pero pasan a un segundo plano cuando el objetivo es controlar el gasto mensual y llegar a fin de mes.

Así, la cesta de la compra se ha convertido en un reflejo claro de la situación económica actual: precios todavía altos, consumo más contenido y decisiones marcadas por el bolsillo. Un escenario en el que productos como el café o los alimentos ecológicos simbolizan mejor que ningún otro cómo la inflación sigue influyendo en la vida cotidiana de los hogares españoles.

