Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

SUBIDA DE LOS PRECIOS

La cesta de la compra sube un 34% desde la pandemia

La inflación afecta a los productos tradicionalmente más asequibles como los huevos, el cacao o la carne de vacuno.

La cesta de la compra sube un 34% desde la pandemia

La cesta de la compra sube un 34% desde la pandemiaAntena 3 Noticias

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Hacer la compra se ha convertido en una pesada losa para muchas familias en España, y es que los precios de los alimentos no paran de subir. Toca familiarizarse con un nuevo término, la "barotoflación", un término que hace referencia a un fenómeno en el que los productos de primera necesidad, es decir, los más baratos y básicos, son los que experimentan las mayores subidas de precio. Concretamente desde la pandemia, los alimentos básicos han subido de media un 34%, bastante más que la inflación general.

Estos son los alimentos que más han subido

El huevo es el alimento que más ha subido, casi un 16% en lo que va de año, aunque no en todos los sitios se pagan igual de caros, ya que por ejemplo, en Melilla, no han llegado al 4%, mientras que en Navarra se disparan un 24,5%.

Por otro lado, el grupo del cacao, del café y las infusiones también ha subido de media un 13,2%, aunque también podemos observar diferencias entre diferentes comunidades. Por ejemplo, en Extremadura ha subido un 11,3% mientras que en Castilla y León se han encarecido un 15%.

En el tercer puesto de los alimentos que más han subido de precio se sitúa la carne de vacuno, que se ha encarecido un 10,7% a nivel nacional, diferenciando entre La Rioja, donde ha subido un 6,2%, con respecto a Ceuta, donde ha subido un 17,3%. Con estos datos se observa que la inflación afecta a los productos tradicionalmente más asequibles.

Otros alimentos que también han subido desde la pandemia han sido el aceite de oliva, que ha subido un 80% y la leche, que se ha incrementado en un 40%. Una subida de alimentos básicos que han debilitado el bolsillo de los que menos tienen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Puede el Gobierno prohibir la compra de vivienda a quienes no vivan en ella?: "Es anticonstitucional"

Bloque de viviendas

Publicidad

Economía

La cesta de la compra sube un 34% desde la pandemia

La cesta de la compra sube un 34% desde la pandemia

Las eléctricas piden al Gobierno prorrogar la vida de Almaraz hasta 2030

Las eléctricas piden al Gobierno prorrogar la vida de Almaraz hasta 2030

"Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa", el INCIBE lanza una nueva campaña para promocionar su teléfono gratuito

¿Conoces el 017? El Gobierno lanza la nueva campaña del INCIBE y su teléfono gratuito para consultar dudas sobre ciberseguridad

Bloque de viviendas
Vivienda

¿Puede el Gobierno prohibir la compra de vivienda a quienes no vivan en ella?: "Es anticonstitucional"

Alquiler de casas
Alquiler

¿Me puede cobrar el casero más de un mes de fianza? Esto dice la ley

Imagen de archivo de una oficina de empleo
EPA

El paro sube tras el verano y el empleo marca nuevo récord con 22,3 millones de trabajadores

El mercado laboral sumó 118.400 empleos en el tercer trimestre del año, según los datos de la EPA.

Portal estadístico del notariado
VIVIENDA

¿Por cuánto puedo vender mi casa? Los notarios lanzan un nuevo portal para consultar los precios "reales" de la vivienda

Nace el Portal Estadístico del Notariado, una nueva plataforma, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, que pretende convertirse en la fuente oficial y "más rigurosa" del mercado inmobiliario.

Robots de Amazon

Amazon acelera la automatización: sustituirá más de medio millón de empleos por robots en la próxima década en EEUU

Cartel de 'Se alquila'

El 74% del sueldo en Madrid y Barcelona se va al alquiler: "Me quedan 300 euros para pasar el mes"

Imagen para ilustrar el tema de la compraventa de vivienda

El 'top ten' de los barrios españoles que son diamantes en brutos para la inversión inmobiliaria

Publicidad