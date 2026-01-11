La carretera a la nada: así la encontramos en Google Maps

Entre Valladolid y Zamora se encuentran dos pueblos que hacen frontera. El de Valladolid, Cabreros del Monte, y el de Zamora, Villalpando. Para pasar de un municipio a otro hay una carretera directa. Sin embargo, cuando caminamos por la zona vallisoletana nos encontramos con una carretera asfaltada y en perfecto estado.

Ocurre lo contrario justo cuando cruzamos la frontera a Zamora. Ahí de golpe se corta la carretera y encontramos un camino de tierra. Debido a esto, quien quiera trasladarse de un municipio a otro debe recorrer dos rutas alternativas, una que dura 21 minutos y otra de 27. "Desde aquí tendríamos que hacer 23 kilómetros y de la otra manera serán unos 10", asegura un vecino de Cabreros del Monte. De hecho, si la buscamos en Google Maps, la carretera VA-5504, encontraremos un divertido nombre: carretera a la nada.

Desde el municipio vallisoletano los vecinos aseguran que la zona cortada pertenece a Zamora, por lo que consideran que debería ser la diputación de Zamora la que se ocupase de este problema. "Evidentemente se tiene que ocupar Zamora porque la zona que está bien pertenece a Valladolid", señala un vecino vallisoletano.

Por otro lado, en Villalpando, algunos vecinos zamoranos ni siquiera conocen la carretera. "Es que tampoco va mucha gente del pueblo allí", señala el encargado del bar del municipio. De hecho, señalan que desde Villapando no le darían mucho uso a la carretera. Aseguran que es una vía que necesita Cabreros del Monte para tener un mejor acceso a la autovía. No obstante, al preguntar a los vecinos optan por la solidaridad. "Nosotros por ahí no vamos mucho, pero todo lo que se pueda arreglar nos viene bien a todos", señala un vecino Zamorano.

Este es un problema que ha perdurado durante muchos años. "Soy de Cabreros del Monte, nací aquí y llevo viendo esa carretera estropeada desde siempre", nos cuenta un vecino mayor. Ahora el debate está en cuál de las dos provincias debería encargarse de solucionar este problema. Actualmente no se ha iniciado ningún proyecto para arreglar la carretera. Tampoco hay previsión de hacerlo. Cabe destacar, que esto no tiene un claro responsable. Todos los vecinos de ambos municipios coinciden en que probablemente se trate de un desacuerdo entre ambas diputaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.