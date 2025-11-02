Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Canarias y Nueva York, los destinos estrella de los españoles esta Navidad

Según un estudio se observa un incremento del 22% en las búsquedas de vuelos.

Árbol de navidad de Rockefeller Center, en Nueva York

Canarias y Nueva York, los destinos estrella de los españoles esta Navidad | Europa Press

Déborah Sabina
Publicado:

Los españoles planean viajar más que nunca estas fiestas. Las búsquedas de vuelos y escapadas para Navidad y Año Nuevo se han disparado, situando a Canarias y Nueva York entre los destinos más deseados. La ilusión por celebrar fuera de casa se refleja en un aumento del 22% en las búsquedas de vuelos, un 5% en hoteles y un 4% en coches de alquiler, según el informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 202.

Las escapadas cortas de 3 a 5 días son las más populares

A pesar de la inflación y los precios internacionales al alza, el 71% de los españoles tiene previsto viajar estas Navidades, con un gasto medio de 803 euros por persona. La mayoría ya ha reservado sus desplazamientos, y quienes lo hacen con antelación pueden ahorrar hasta un 25%.

El coche privado sigue siendo el medio de transporte preferido (56%), aunque el avión gana fuerza (24%), especialmente en trayectos a las islas y al extranjero. Las escapadas cortas, de tres a cinco días, son las más populares.

Canarias es de los favoritos con tres destinos en el Top 10

Las Islas Canarias se consolidan este año como uno de los grandes atractivos para las fiestas. En el ranking, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife aparecen entre los diez destinos más buscados, con reducciones de precio de hasta un 17% en comparación con 2024.

Este abaratamiento, sumado a su clima templado y la posibilidad de escapar del frío sin salir de España, convierte al archipiélago en la alternativa ideal para quienes buscan sol en diciembre. Tenerife y Gran Canaria figuran también entre los destinos nacionales más reservados junto a Madrid, Barcelona y Sevilla.

La Navidad canaria es distinta: cálida, con 20 grados de temperatura y en la playa. Esto hace que estampas como el famoso Belén de Arena de la playa de Las Canteras o los Papá Noeles surferos se conviertan en reclamos para los visitantes.

Nueva York, el destino soñado de muchos

La ciudad de Nueva York lidera las búsquedas internacionales, impulsada por su tradicional ambiente navideño: el árbol del Rockefeller Center o las luces de la Quinta Avenida siguen siendo reclamos irresistibles. Londres y Roma completan el podio. Aunque también es muy común en estas fechas los viajes a los mercadillos navideños de Europa. Por eso Bruselas, Basilea, Ámsterdam y París también aparecen entre las opciones más deseadas.

Trucos para ahorrar

Los expertos recomiendan reservar con antelación. Según las agencias de viaje “hay días que no quedan vuelos, están muy caros o sólo hay plazas de business”. También los hoteles se llenan con reservas que empiezan a llegar con bastante antelación, normalmente desde verano.

Las fechas más caras para volar serán el 20 de diciembre (internacionales) y el 28 de diciembre (nacionales). En cambio, viajar en Nochevieja o el 22-24 de diciembre puede suponer un ahorro significativo.

En resumen, esta Navidad promete movimiento: los españoles quieren viajar, buscan destinos soleados o ciudades con encanto festivo y aprovechan las ofertas. Y, un año más, Canarias vuelve a brillar como el destino perfecto para disfrutar del invierno sin abrigo.



