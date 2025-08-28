¿Buscas trabajo? Noruega oferta más de 13.000 puestos para españoles

Cuando encontrar un empleo se hace casi imposible, son muchos los que optan por mirar fuera de nuestras fronteras. Ahí, es cuando nos planteamos destinos que tal vez no formaban parte, desde un primer instante, en nuestra hoja de ruta vital. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, residen en Noruega 9.210 españoles, una cifra que podría verse incrementado con la multitud de ofertas de empleo que ha lanzado el país nórdico.

Un destino a tener en cuenta ya que según la web 'Datosmacro', el salario medio en Noruega fue el año pasado de 65.675 euros, es decir, 5.473 euros al mes.

Todas estas ofertas se pueden encontrar en el portal EURES, conocida como Red Europea de Servicios de Empleo. Este portal nace con el objetivo de prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios y ciudadanos que deseen beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo.

Los sanitarios, los profesionales más demandados en Noruega

El país nórdico oferta más de 13.000 vacantes de los cuales se encuentran bajo demanda puestos relacionados con las actividades sanitarias y de servicios sociales (más de 3.600), comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas (más de 2.000), actividades administrativas y servicios auxiliares (cerca de 1.500 vacantes), actividades de alojamiento y hostelería (820) actividades profesionales, científicas y técnicas (607), construcción (500) y educación (650) entre otras ofertas.

La mayoría de estos contratos (hasta unos 9.590 puestos) son a jornada completa frente a los 3.902 de tiempo parcial. Aunque ojo, si estás interesado en postularte como candidato que no se te pase la fecha de plazo para presentar tu currículum.

Los requisitos

Los requisitos a cumplir de cara a estas vacantes dependen de cada oferta. En gran parte de estas ofertas se requiere el noruego como lengua vehicular para realizar estas labores. En el caso de las actividades sanitarias, se ofertan puestos para personas recién graduadas de la carrera. Aunque no obstante, de cara a otras vacantes, se requerirá de cierta experiencia previa en el sector perteneciente a dicha oferta.

Francia y Alemania, los países como más ofertas en EURES

Si en un principio no te encajan estas ofertas, no te preocupes porque puedes echarle un vistazo a la página de EURES a lo largo de estas semanas ya que más de 11.000 ofertas han sido lanzadas en el último mes por parte del país nórdico.

En caso de que Noruega no te encaje en un principio, hay países que actualmente traen más ofertas como el caso de Francia, con más de 830.000 ofertas,Alemania con de 700.000 vacantes y Bélgica, con cerca de 349.000 ofertas entre otros países.

