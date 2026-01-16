Bruselas pide a España rebajar los impuestos de la electricidad para aliviar la factura

La Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención a España por el nivel de impuestos que gravan la factura eléctrica. Desde Bruselas consideran que la carga fiscal aplicada a la electricidad en el mercado español se sitúa por encima de la media de la Unión Europea y que existe margen para rebajarla. Así lo ha expresado la directora general de Energía de la Comisión, Ditte Juul Jørgensen, quien ha apuntado que una reducción impositiva podría contribuir a aliviar el recibo de la luz, especialmente en los hogares más vulnerables.

Actualmente, el IVA de la electricidad en España se sitúa en el 21%, un porcentaje superior al de otros países del entorno comunitario. Desde Bruselas subrayan que esta diferencia penaliza el consumo eléctrico y limita la competitividad de la electrificación frente a otras fuentes energéticas.

Un respiro para los consumidores

Jørgensen ha señalado que rebajar los impuestos sobre la electricidad permitiría apoyar a las familias con mayores dificultades para afrontar gastos básicos como la calefacción o la refrigeración. "Es un aspecto que se puede plantear", ha afirmado durante su intervención en un foro económico celebrado en Madrid, donde ha defendido que la política fiscal puede jugar un papel clave para contener el impacto de la factura energética.

La responsable comunitaria ha lamentado, además, que en muchos países de la Unión Europea la factura de la luz incluya impuestos, tasas y cánones que no están directamente relacionados con el consumoenergético. Entre ellos, ha citado conceptos ajenos a la energía, como determinados servicios públicos, que encarecen el recibo final para el consumidor.

Desde la Comisión Europea se insiste en que una menor presión fiscal sobre la electricidad favorecería la transición energética. Reducir impuestos ayudaría a que la electrificación resulte más competitiva frente a otras fuentes, algo que tendría un impacto positivo tanto en los hogares como en el tejido productivo. Según Jørgensen, este enfoque no solo beneficiaría a los consumidores domésticos, sino también a la industria y a las empresas, que dependen cada vez más de la energía eléctrica para mantener su actividad.

La Comisión considera que este tipo de medidas encajan en los objetivos comunitarios de descarbonización y eficiencia energética, al tiempo que permiten amortiguar los efectos sociales del encarecimiento de la energía.

Respaldo desde el Gobierno

El acto en el que intervino Jørgensen contó con la presentación del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien destacó el peso de la Dirección General de Energía dentro de las instituciones europeas. Groizard subrayó la trayectoria de la responsable comunitaria desde su llegada al cargo en 2019 y puso en valor su capacidad para alcanzar consensos en momentos clave para la política energética europea.

Durante su intervención, el representante del Gobierno español defendió el modelo económico y social de la Unión Europea y apeló a reforzar el proyecto comunitario frente a otros modelos internacionales. "Hay que defender el sueño europeo frente a las pesadillas de otros lugares", afirmó.

