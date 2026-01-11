Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los Bancos de Alimentos reciben un 30% menos de donaciones que en 2021

La Federación Española de Bancos de Alimentos apunta a la inflación alimentaria y el fuerte encarecimiento de la vivienda como os principales motivos del descenso en las donaciones.

Almac&eacute;n del Banco de Alimentos de Pontevedra

Almacén del Banco de Alimentos de PontevedraAntena 3 Galicia

Helena Sala
Publicado:

Más de un millón de personas dependen de los bancos de alimentos para tener una alimentación digna en España. Entre ellos, más de 200.000 son menores y más de 30.000 son lactantes. Sin embargo, las donaciones han bajado un 30% desde 2021, según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Según explican fuentes de la Federación, algunas de las causas que explican este descenso son la inflación alimentaria y el fuerte encarecimiento de la vivienda. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) muestra que las familias destinan ya más del 43% de sus ingresos al pago del hogar, lo que convierte el acceso a la vivienda en un lujo para muchos.

Esta presión económica golpea con mayor dureza a los hogares con menos recursos, donde la cesta de la compra absorbe una parte cada vez mayor del salario o de la pensión, cuando existe.

Por otro lado, la tendencia a la baja también se notó en la Gran Recogida de noviembre, la campaña solidaria más importante del año, explican desde FESBAL. En 2025, las donaciones físicas descendieron un 9% y las económicas un 7% respecto a 2024.

Otra importante fuente de ingresos son las donaciones de las empresas. Estas han bajado un 47% solo en 2025. Aunque las donaciones de particulares son importantes, en el cómputo total, "las de empresas tienen mucho más peso", explica Francisco Greciano, presidente de FESBAL.

El 93% de los trabajadores de los Bancos son voluntarios

Cada día, cientos de toneladas de comida llegan a los Bancos de Alimentos de toda España gracias al trabajo de miles de voluntarios. Son ellos quienes clasifican, almacenan y distribuyen los alimentos que después llegan a comedores sociales, parroquias y entidades benéficas de todo el país.

En total, abastecen a más de 6.000 entidades benéficas en todo el país y el 93% de las personas que trabajan en ellas lo hacen de forma voluntaria. Existen entidades de reparto, que distribuyen los alimentos a las familias, y entidades de consumo, como los comedores sociales, donde se preparan comidas a diario.

Pero las organizaciones advierten de que cada vez llega menos ayuda y de que la demanda no disminuye. Por ello, insisten en la necesidad de una mayor colaboración ciudadana y empresarial para poder seguir atendiendo a más de un millón de personas. Para muchas de ellas, esta red solidaria sigue siendo la única oportunidad de acceder a una alimentación digna.

