Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Polémica

Azafatas con poca ropa o billetes gratis por llevar traje de baño: las locuras más extravagantes de Ryanair

Desde que nació, la compañía irlandesa ha llevado a cabo controvertidas campañas de publicidad y se ha visto inmersa en grandes polémicas.

Un avión de la compañía Ryanair durante un despegue

Azafatas con poca ropa o billetes gratis por llevar traje de baño: las locuras más extravagantes Ryanair | Daniel Pérez (Efe)

Publicidad

Miriam Felipe
Publicado:

Ryanair surgió a finales del siglo pasado con un objetivo: convertirse en la compañía de vuelos low cost por excelencia. Michael O' Leary, el Consejero delegado de Ryanair, es polémico, pero también brillante. Empezó en Ryaniar hace 37 años como contable y actualmente ha conseguido que la compañía irlandesa sea de las más rentables. Michael O'Leary es el controvertido presidente de la aerolínea desde hace 37 años. Entonces empezó como contable y desde entonces ha ido escalando.

Polémicas campañas

En los últimos meses se está viendo envuelto en el polémico pulso que la compañía está lanzado al gobierno. La último bronca está relacionada con las tasas portuarias. Ryanair asegura que son demasiado altas y advierte que reducirá en los próximos meses el número de plazas que ofrece.

O'Leary es un hombre provocador sin sentido del ridículo, capaz de desarrollar y protagonizar las campañas más locas. Sin sentido del ridículo, utiliza para su compañía la imagen de quien quiera, sin pedir permiso. Por eso, no es de extrañar publicidad de la aerolínea con las caras de reinas y princesas de la Casa Real Española y Británica. También ha jugado con la imagen de varios Papas.

¿Quién es Michael O'Leary?

Es uno de los hombres más ricos de Irlanda, posee entorno a mil millones de euros... Esta cifra la ha conseguido llevando el modelo low cost al límite durante varios años, contado a los viajero por casi todo. Incluso llegó a cobrar 45 euros a quién quiso o intento embarcar con una ensaimada.

Michael asegura que no cobran como para aplaudir. Y por eso, muchas veces desconozca de la tecnología. Lo ha conseguido, llevando el modelo low cost al límite, cobrar por casi todo a los viajeros. De todo eso ironiza en las redes el empresario que a sus 64 años, no tiene intención de jubilarse.

En las últimas horas Ryanair ha anunciado que ante las elevadas tasas aeroportuarias que tiene que pagar se ve obligado a suspender varios vuelos en toda la península. Uno de esos destinos es Vigo allí a a partir de enero se eliminaran todo los vuelos desde esa terminar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Gasolina a 13 céntimos en Valencia: colas kilométricas, ¿el chollo del año?

Gasolineras en España

Publicidad

Economía

Un avión de la compañía Ryanair durante un despegue

Azafatas con poca ropa o billetes gratis por llevar traje de baño: las locuras más extravagantes de Ryanair

Ryanair

Duro comunicado de Aena contra Ryanair: "Está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje"

Oposiciones

Estas son las nuevas oposiciones publicadas en septiembre del 2025

Nuevo parón en la aerolínea irlandesa Ryanair
Aerolíneas

Ryanair no operará desde de Santiago y cancelará los vuelos a Vigo y Tenerife Norte

Dinero en efectivo
Economía juvenil

El drama de muchos jóvenes con el salario: "Tengo dos trabajos y no llego a final de mes"

El Gobierno condona 83.300 millones de deuda a las comunidades: Andalucía, la más beneficiada
Deuda autonómica

La fórmula que se usa para saber cómo se calcula la condonación de la deuda a cada comunidad

El Gobierno ha aprobado la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma 83.300 millones de euros. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son las más beneficiadas, aunque la medida ha generado un fuerte rechazo en el Partido Popular.

Cursos de formación
Paro

Cursos del SEPE gratis y online en septiembre 2025

Los cursos SEPE gratuitos y online en septiembre ofrecen una oportunidad para mejorar el perfil profesional sin coste alguno.

SEPE: ¿Cuándo se cobra el paro?

Paro septiembre 2025: qué día se cobra el paro este mes

estafa a universitarios

La estafa de la matrícula universitaria: los alumnos reciben falsos correos reclamándoles 850 euros

Oficina de empleo

El paro sube en 21.905 personas este mes, aunque sigue en mínimos desde agosto de 2007

Publicidad