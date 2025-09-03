Azafatas con poca ropa o billetes gratis por llevar traje de baño: las locuras más extravagantes de Ryanair

Ryanair surgió a finales del siglo pasado con un objetivo: convertirse en la compañía de vuelos low cost por excelencia. Michael O' Leary, el Consejero delegado de Ryanair, es polémico, pero también brillante. Empezó en Ryaniar hace 37 años como contable y actualmente ha conseguido que la compañía irlandesa sea de las más rentables. Michael O'Leary es el controvertido presidente de la aerolínea desde hace 37 años. Entonces empezó como contable y desde entonces ha ido escalando.

Polémicas campañas

En los últimos meses se está viendo envuelto en el polémico pulso que la compañía está lanzado al gobierno. La último bronca está relacionada con las tasas portuarias. Ryanair asegura que son demasiado altas y advierte que reducirá en los próximos meses el número de plazas que ofrece.

O'Leary es un hombre provocador sin sentido del ridículo, capaz de desarrollar y protagonizar las campañas más locas. Sin sentido del ridículo, utiliza para su compañía la imagen de quien quiera, sin pedir permiso. Por eso, no es de extrañar publicidad de la aerolínea con las caras de reinas y princesas de la Casa Real Española y Británica. También ha jugado con la imagen de varios Papas.

¿Quién es Michael O'Leary?

Es uno de los hombres más ricos de Irlanda, posee entorno a mil millones de euros... Esta cifra la ha conseguido llevando el modelo low cost al límite durante varios años, contado a los viajero por casi todo. Incluso llegó a cobrar 45 euros a quién quiso o intento embarcar con una ensaimada.

Michael asegura que no cobran como para aplaudir. Y por eso, muchas veces desconozca de la tecnología. Lo ha conseguido, llevando el modelo low cost al límite, cobrar por casi todo a los viajeros. De todo eso ironiza en las redes el empresario que a sus 64 años, no tiene intención de jubilarse.

En las últimas horas Ryanair ha anunciado que ante las elevadas tasas aeroportuarias que tiene que pagar se ve obligado a suspender varios vuelos en toda la península. Uno de esos destinos es Vigo allí a a partir de enero se eliminaran todo los vuelos desde esa terminar.

