Atresmedia cierra 2025 en récord y revalidando su liderazgo en el consumo digital

Atresmedia consolida en 2025 su liderazgo indiscutible en el consumo digital y, al igual que en el ranking televisivo, cierra el año como el grupo audiovisual líder en internet. El Grupo vuelve a ganar todos los meses del año de forma ininterrumpida desde abril de 2016.

Según los últimos datos de Comscore, correspondientes a diciembre de 2025, Atresmedia supera los 23,9 millones de visitantes únicos, su mejor resultado desde octubre de 2024, tras crecer un 9% respecto al mes anterior y un 11% en comparación interanual. Un liderazgo que se traduce, además, en una ventaja histórica frente a su principal competidor, al que supera en un 107%, es decir, con más de 12,3 millones de visitantes únicos adicionales, la mayor diferencia desde octubre de 2024.

En el último mes del año, Atresmedia se sitúa de nuevo por delante de todos sus rivales y asciende hasta la 7ª posición del ranking de los sites más visitados en España, a una distancia muy destacada de su inmediato competidor, que ocupa la 33ª posición.

Antena 3, referencia absoluta en contenidos informativos y de entretenimiento

Antena 3 vuelve a imponerse a su competidor un mes más gracias al imparable seguimiento de sus informativos y sube a los 8,1 millones de visitantes. Antena 3 Noticias encadena su 72º mes consecutivo de liderazgo, sumando ya ocho años al frente como los informativos más vistos y los que más crecen de la televisión. La web de informativos logra estos buenos datos tras la cobertura de la Lotería de Navidad y las elecciones de Extremadura.

En entretenimiento, ‘El Hormiguero’ se mantiene como líder absoluto y como el programa más visto de la televisión junto a 'Pasapalabra', mientras que 'La Ruleta de la Suerte' y 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' continúan triunfando en las mañanas. En la franja de tarde, 'Y ahora Sonsoles' sigue consolidando su éxito.

En ficción, 'Sueños de libertad' vuelve a coronarse como la serie más vista, sumando un nuevo mes como líder invicta y mejorando, además, su seguimiento. En Prime Time, 'El 1%', 'La Voz' y 'La ruleta de la suerte noche' mantienen su liderazgo esta temporada en las noches de miércoles, viernes y sábado, respectivamente.

Atresmedia revalida su liderazgo

Atresplayer finaliza 2025 con una evolución muy positiva, alcanzando los 3,1 millones de visitantes únicos, su mejor dato desde junio de 2024. La plataforma registra un crecimiento del 43% intermensual y del 10% interanual, reforzando su apuesta por la calidad, la innovación y la diversidad de contenidos.

Con la incorporación constante de nuevos y exclusivos títulos, atresplayer consolida un catálogo incomparable de entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales, posicionándose como la plataforma en español más completa y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional.

laSexta.com vuelve a encabezar el ranking digital firmando su mejor dato desde septiembre de 2023, con 10,4 millones de visitantes únicos, lo que supone un crecimiento del 11% mensual y del 40% interanual. Una cifra que la sitúa a una distancia inalcanzable de su principal competidor, al que supera en un 630%.

ondacero.es continúa al alza y supera los 3,8 millones de visitantes únicos, gracias a la fiabilidad, la credibilidad y la información contrastada, junto al empuje de sus programas estrella: 'Más de uno', 'Por fin', 'La brújula', 'Julia en la onda', 'Radioestadio noche' y 'Radioestadio'. La web de Onda Cero crece un 30% interanual y un 21% mensual, a lo que se suma su amplio catálogo de audio digital y podcasts.

Por su parte, Europa FM mejora sus resultados respecto al mes anterior y alcanza los 612.000 visitantes únicos, impulsada por el antimorning show 'Cuerpos especiales', con Eva Soriano y Nacho García, y por su fórmula musical basada en "los éxitos de hoy y tus favoritas de siempre".