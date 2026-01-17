Así funciona la extorsión por reseñas falsas: "Los delincuentes publican comentarios negativos de tu negocio, si no les pagas, no los borrarán"

Una mala reseña en internet puede hacer desaparecer a miles de clientes potenciales. Cada vez más consultamos las valoraciones de otros a la hora de acudir a un restaurante, llevar tu coche al mecánico o realizar una visita a una clínica dental. Ahora hay una nueva estafa digital: delincuentes que publican falsas críticas a negocios y que piden dinero a cambio para borrarlas. Son grupos organizados que saben que una mala reseña puede hundir un negocio

"Publicaron que la mudanza fue un desastre"

De un día para otro Pablo Sánchez, gerente de la empresa de mudanzas Servimoving, empezó a recibir una oleada de críticas en el perfil profesional de su negocio. "Publicaron que habíamos roto los muebles, que éramos impuntuales y maleducados". Las reseñas aparecieron de golpe, en un período de tiempo muy corto y estaban bien redactadas, pero tras la preocupación inicial, enseguida descubrieron que no eran sus clientes los que escribían"que todo había sido un caos" sino que eran falsas reseñas. Poco después, llegó la extorsión: si no pagaban 200 euros, no borrarían las reseñas negativas. Los mensajes provenían de un número de Pakistán y detrás de ellos estaba una red criminal. "Nos pusimos muy nerviosos, pero no cedimos al chantaje, decidimos no pagar porque hoy te piden 200 y mañana pueden llegar a pedirte 2.000". Al tiempo los mensajes desaparecieron.

Red criminal que extorsiona a cualquier pequeño negocio

El de Pablo no es un caso aislado. Los expertos han detectado un aumento significativo de esta estafa de reseñas falsas. Además, según nos explica Selva Orejón, experta en ciberseguirdad Onbranfing "es crimen organizado, empresas que operan desde Pakistán o Bangladesh y que saben que pueden afectar la reputación de un negocio". Para esta experta, los delincuentes son conscientes del daño que pueden provocar y cada vez diversifican más los sectores profesionales a los que atacan: "Hemos detectado chantajes en peluquerías, clínicas dentales, gabinetes jurídicos o talleres mecánicos". Les llenan sus perfiles de malas valoraciones "opiniones que son muy negativas y lo que están haciendo es extorsionarles. A algunos les han llegado a pedir 800 dólares".

Borrar reseñas falsas

Las plataformas disponen de sistemas para borrar esas críticas falsas. Pero, según denuncian los afectados, "tardan un tiempo", un tiempo que es vital para un negocio y por eso, algunos acaban pagando. "Si envían correos masivos a muchas empresas, alguna acabará picando". Los criminales saben que esos likes, esos me gusta, pueden dictar sentencia sobre un negocio.

