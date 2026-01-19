Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TRAGEDIA FERROVIARIA

Angrois, Chinchilla... los accidentes de tren más graves en España en los últimos años

España arrastra un historial de accidentes ferroviarios con consecuencias trágicas y un aumento sostenido de incidencias en los últimos años.

Víctor Briegas
Publicado:

El de Adamuz es un caso más dentro de una larga lista de incidencias ferroviarias en España. Aunque los accidentes graves no son frecuentes, sí han marcado la historia reciente del ferrocarril y vuelven a poner el foco sobre la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras y la gestión del sistema.

El precedente más recordado es el de Angrois, cerca de Santiago de Compostela. El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol descarriló en la curva de A Grandeira. Murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. El convoy circulaba a 178 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80, a apenas cinco kilómetros de la estación de destino. Es el accidente ferroviario más grave en España en lo que va de siglo.

Diez años antes, en 2003, otro choque frontal sacudió al país. En Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 pasajeros colisionó con un tren de mercancías en una vía única. El balance fue de 19 fallecidos y 38 heridos.

"Se necesita invertir más en mantenimiento"

A estos siniestros se suman numerosas incidencias más recientes. Desde la llegada de nuevos operadores privados hace cinco años, los problemas en la red ferroviaria se han multiplicado. Solo en 2024, el organismo encargado de investigar estos sucesos notificó 128 incidencias, de las cuales 97 fueron accidentes. Uno de los últimos descarrilamientos provocó el bloqueo entre Atocha y Chamartín y dejó atrapados a unos 8.000 pasajeros.

Pese a ello, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la situación del sector. “El ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia”, ha afirmado en varias ocasiones, llegando incluso a atribuir algunas incidencias a “actos de sabotaje”.

Sin embargo, los expertos discrepan. El ingeniero José Trigueros advierte de que “hace falta invertir más en mantenimiento”, una carencia que, según señala, se traduce en averías, retrasos y una percepción creciente de inseguridad entre los usuarios.

A estas incidencias se suman las habituales demoras de Renfe, que siguen generando quejas entre los viajeros. El propio ministro ha reconocido que la llegada de nuevo material rodante este 2026 y los próximos años podría traer más problemas en los próximos años, mientras la operadora aún no compensa los retrasos superiores a 15 minutos.

Un panorama que reabre el debate sobre la seguridad, la inversión y el futuro del ferrocarril en España.

