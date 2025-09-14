Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Economía

Alquilar una habitación en zona universitaria no es posible por menos 600 euros

El precio del alquiler sube en zonas universitarias con la llegada del mes de septiembre.

Pisos en Catalu&ntilde;a

Pisos en CataluñaAntena 3 Noticias

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

El precio del alquiler en España ha subido y en las zonas universitarias, con la llegada del mes de septiembre la subida es mayor. A ese incremento anual se añade otra dificultad: la gran demanda de estudiantes buscando alojamiento.

El alquiler de habitaciones ha subido en el último año entorno a un 7%. Compartir vivienda cuesta un 55% más que hace 3 años.

Pero es casi la única salida para los estudiantes universitarios y posgrados que llegan a ciudades como Madrid o Barcelona donde los precios ya superan los 600 euros por un dormitorio.

La verdadera carrera de estos jóvenes es conseguir el contrato con numerosos requisitos (agencias, aval, mes de adelanto...) y numerosos competidores.

Ahora mismo para estas ciudades por cada habitación que se oferta hay listas de más de 20 candidatos pero la urgencia lleva a muchos a pujar por los primero que sale al mercado.

Proposición de ley

El Congreso de los Diputados está tramitando una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE, que pretende equiparar estos arrendamientos temporales a los de vivienda habitual para desincentivar su uso.

En estos momentos, existen lagunas legales rodeando este tipo de arrendamientos: quedaron fuera de la Ley Estatal de Vivienda, así que permiten subidas ilimitadas incluso en las zonas de mercado tensionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Adiós a la bajada en la hipoteca: el BCE mantiene los tipos de interés en el 2%

Christine Lagarde, presidenta del BCE

Publicidad

Economía

Comparativa sobre la edad de jubilación en los distintos países de Europa

Este país de Europa paga casi 3.000 euros al mes a sus jubilados: 1.000 euros más que en España

Pisos en Cataluña

Alquilar una habitación en zona universitaria no es posible por menos 600 euros

A3 Noticias 2 (02-07-25) Caos en la T4 de Barajas: cientos de personas pierden sus aviones por colapso en los controles de pasaportes

Caos en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas de más de una hora y pasajeros que pierden vuelos

¿Es legal la exigencia de consumición mínima en comercios de hostelería?
Consumo hostelería

¿Es legal la exigencia de consumición mínima en comercios de hostelería?

Coches destrozados como consecuencia del paso de la DANA
DANA

Más de 800 coches siguen desaparecidos tras la DANA: Los propietarios temen perder las ayudas

Fachada de las oficinas de Standard & Poor's en Nueva York.
Previsión económica

S&P sube la nota a España por su crecimiento económico y su baja exposición a los aranceles

La agencia destaca la baja exposición a los aranceles de Estados Unidos, la reducción de la deuda con el exterior y la creación de empleo.

Nevera llena
Operación Despensa

'Operación Despensa': los hogares españoles llenan la nevera tras el verano

La llegada de septiembre conlleva la vuelta al supermercado para volver a llenar las despensas. Las familias se lanzan a por las ofertas y algunos productos aumentan significativamente su demanda. La compra online gana terreno, con un incremento del 20% en estos días.

Edificio okupado en Barajas

Entramos al edificio okupado en el barrio de Barajas: "Van con machetes y cuchillos, nos da miedo salir a la calle"

¿Qué dice Ryanair y qué piden los empleados?

Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas el próximo verano si Aena no baja las tasas

La sede corporativa del Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA al considerarla insuficiente

Publicidad