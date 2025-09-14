Alquilar una habitación en zona universitaria no es posible por menos 600 euros

El precio del alquiler en España ha subido y en las zonas universitarias, con la llegada del mes de septiembre la subida es mayor. A ese incremento anual se añade otra dificultad: la gran demanda de estudiantes buscando alojamiento.

El alquiler de habitaciones ha subido en el último año entorno a un 7%. Compartir vivienda cuesta un 55% más que hace 3 años.

Pero es casi la única salida para los estudiantes universitarios y posgrados que llegan a ciudades como Madrid o Barcelona donde los precios ya superan los 600 euros por un dormitorio.

La verdadera carrera de estos jóvenes es conseguir el contrato con numerosos requisitos (agencias, aval, mes de adelanto...) y numerosos competidores.

Ahora mismo para estas ciudades por cada habitación que se oferta hay listas de más de 20 candidatos pero la urgencia lleva a muchos a pujar por los primero que sale al mercado.

Proposición de ley

El Congreso de los Diputados está tramitando una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE, que pretende equiparar estos arrendamientos temporales a los de vivienda habitual para desincentivar su uso.

En estos momentos, existen lagunas legales rodeando este tipo de arrendamientos: quedaron fuera de la Ley Estatal de Vivienda, así que permiten subidas ilimitadas incluso en las zonas de mercado tensionado.

