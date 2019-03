Alonso dice que "estaría bien" aprobar de urgencia la prórroga de los 400 euros a los parados

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha reconocido que "estaría bien" que el Gobierno aprobara "de urgencia" la prórroga de los 400 euros para desempleados de larga duración que han agotado la prestación, aunque ha sostenido que habrá que ver si el presupuesto del Estado "lo permite".

En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, Alonso ha recordado que el denominado Plan Prepara fue concebido como un mecanismo para facilitar la inserción laboral de los desempleados y sin embargo se ha convertido en un subsidio, un aspecto que es competencia de las comunidades autónomas.

"Como programa de inserción no está funcionando y sin embargo realiza un programa de cobertura social", ha insistido al recordar que los desempleados que acceden a esta prestación son consecuencia "del proceso de destrucción de empleo más intenso de la historia de España", fruto de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.

Alonso ha subrayado así la falta de efectividad del programa, que en su inicio alcanzaba el 20 por ciento y en la actualidad se queda en el seis por ciento, y se limita a dar una prestación a las personas que no tienen otra posibilidad.

"Eso pesa también en el Partido Popular y pesa en el ánimo del Gobierno a la hora de valorar la importancia del programa", ha reconocido. De esta forma, ha aceptado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy puede ahora prorrogar esta prestación, "pero lo que no puede hacer es no modificarlo, no buscar vías e itinerarios de inserción que tengan más posibilidades".

"En cualquier caso debería reformularse para que tenga más éxito en la inserción laboral y sea más útil", ha insistido. A su juicio, el Gobierno debe hacer "una evaluación" del Plan Prepara antes de decidir sobre su futuro porque "un subsidio no es una solución", sino "un apoyo temporal" y "lo que necesita la gente" son políticas de empleo que les permitan volver a encontrar un puesto de trabajo.

También habló de la inmigración irregular y ha lamentado que "durante muchos años" se haya permitido esta inmigración irregular, algo que genera "todos los problemas" que sin embargo no crean quienes se trasladan a España de forma legal y permanecen en el país "en la misma situación que los ciudadanos españoles".

"La bolsa de inmigrantes ilegales se ha ido alimentando a lo largo de los últimos años porque no se ha aplicado la ley. Y no aplicar la ley siempre trae problemas --ha insistido--. Es evidente y la ley dice que los extranjeros en situación irregular no pueden estar en España".

En este contexto ha enmarcado la decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a partir de septiembre a los extranjeros ilegales, ya que si España quiere mantener su actual sistema sanitario debe ser "muy seria" en la gestión económica del servicio.