Los agricultores catalanes levantan los cortes en la AP7 tras reunirse con Illa y a la espera de avances concretos

Los agricultores catalanes han decidido levantar todos los cortes de carreteras que mantenían desde el pasado jueves tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. La decisión se ha tomado este lunes en asambleas de Revolta Pagesa, aunque el colectivo advierte de que la desconvocatoria puede ser temporal si no se materializan los compromisos adquiridos por el Govern.

Las movilizaciones, que han incluido bloqueos en vías estratégicas y accesos logísticos, se iniciaron como protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que el sector considera perjudicial para la agricultura y la ganadería catalanas. Tras cinco días de acciones reivindicativas, el encuentro en el Palau de la Generalitat ha servido para desbloquear la situación.

Apertura progresiva de las vías

Durante la madrugada del lunes, los agricultores ya accedieron a abrir un carril de entrada y salida del Port de Tarragona por la A-27, después de que se anunciara la reunión con Illa. Posteriormente, y una vez finalizado el encuentro institucional, se levantaron también los cortes en la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), en la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona) y en la C-38 en el Coll d’Ares (Lleida).

Estas decisiones se adoptaron de forma coordinada en las distintas asambleas del movimiento, que evaluaron el contenido de la reunión y el compromiso político expresado por el Ejecutivo catalán.

"Más dinero y más controles"

El portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, trasladó la valoración del sector tras el encuentro. "Salimos satisfechos porque el presidente Illa ha apoyado en todo momento los compromisos que ha llevado a cabo Ordeig con nosotros", afirmó, subrayando que ahora comienza una fase de seguimiento para garantizar la dotación de recursos y la minimización del impacto del acuerdo UE-Mercosur.

Entre los compromisos alcanzados figura un aumento de los recursos destinados al departamento de Agricultura y un refuerzo de los controles sobre los productos que llegan a los supermercados. El objetivo, según el sector, es asegurar que los alimentos importados cumplan los mismos estándares sanitarios y de calidad que los exigidos a los productores locales.

La concreción de estos compromisos aún no está cerrada. Aguilera explicó que el origen de los fondos y su cuantía se definirán en distintas mesas de trabajo, la primera de ellas prevista en un plazo de tres semanas, "para ir punto a punto". Además, el Govern se ha comprometido a trabajar para equiparar el impuesto sobre el hidrocarburo al que tienen los pescadores, una reclamación histórica del sector agrario.

Por su parte, Illa defendió que la protección del sector primario es "uno de los ejes prioritarios" de su Govern y remarcó que el conseller Ordeig actúa con su respaldo en las negociaciones con los agricultores.

Protestas en pausa, no cerradas

Aunque los cortes han sido levantados, Revolta Pagesa mantiene la cautela. Las asambleas seguirán activas y el sector no descarta retomar las movilizaciones si detecta incumplimientos o retrasos en la aplicación de las medidas acordadas. Por ahora, la protesta entra en una fase de pausa vigilante, pendiente de que los compromisos políticos se traduzcan en hechos concretos.

