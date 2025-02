Afectados por la DANA: Una vecina de Alfafar vive en una autocaravana a la espera de que lleguen las ayudas para reconstruir su casa

Luz, vecina de Alfafar, nos enseña su casa... o lo que queda de ella. La riada arrasó con todo y reconstruirla no va a ser fácil ni barato, por lo que las ayudas —que solicitó hace unos meses— son indispensables para volver a empezar. El problema es que no llegan y Luz no tiene la capacidad adquisitiva para afrontar esos costes: "No todo el mundo puede adelantar el dinero para hacer las obras".

Mientras espera esas ayudas, que se hacen de rogar, tiene que vivir en una autocaravana de pocos metros cuadrados porque no se puede permitir un alquiler: "Te piden por una habitación 600 euros y tres meses de entrada. Es imposible". Ahí va a tener que permanecer un tiempo; el problema es que no sabe cuánto.

Amparo también es de Alfafar. Por suerte, ella sí puede vivir en su casa, aunque solo tiene habitable la sala de estar. Con sonrisa irónica, nos enseña esa habitación en la que come y duerme. Tampoco tiene cocina; utiliza una de gas portátil para poder comer caliente. Se las tiene que apañar para salir adelante, igual que Higinio. Su casa se inundó: el agua llegó a alcanzar los tres metros de altura y no se salvó nada. De momento, solo le ha llegado el dinero del seguro, pero el resto de ayudas no le ha llegado: "Si se me acaba el dinero y no me llega más, pararemos la obra. Es lo que hay".

Eso es lo que hay: obras, bajos que no existen y reconstrucción, en muchos casos, paralizada después de más de tres meses de la DANA. Esto es porque las ayudas llegan a cuentagotas. De los 16.600 millones prometidos por el Gobierno, solo han llegado 2.208 millones, el 13,3%; de los 897 millones aprobados por la Generalitat Valenciana, ha llegado el 37,5% (337 millones).

Empiezan a derribar viviendas afectadas en Catarroja

En la localidad valenciana de Catarroja han comenzado las labores de derribo de algunas viviendas afectadas por la DANA. Se trata de un grupo de adosados unifamiliares próximos al barranco del Poyo. Las viviendas estaban en riesgo de derrumbe y nadie vivía en ellas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.