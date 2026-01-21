Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Adif levanta la limitación de velocidad de 160 km/h en el AVE Madrid-Barcelona y la mantiene en 4 tramos a 230 km/h

Adif levanta la limitación de velocidad de 160 km/h en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona y la mantiene en 4 tramos a 230 km/h.

Imagen de archivo de un tren

Adif levanta la limitación de velocidad en la línea de AVE Madrid-Barcelona | Europa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

Adif redujo a última hora de este martes la velocidad de manera temporal en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 160 kilómetros por hora. Sin embargo, esta limitación ya ha sido levantada.

A primera hora de este miércoles y tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la Línea de AVE Madrid-Barcelona, Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad en casi todo su trayecto. Se había reducido a 160 kilómetros por hora. Actualmente solo quedarían 4 puntos con limitación a 230 km/h.

Estos puntos en los que todavía no se recupera la velocidad habitual serán revisados en los próximos trabajos de mantenimiento. Así pues en casi todo el trayecto la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300km/h.

Huelga general de maquinistas

Están siendo días muy difíciles para el sector ferroviario. El sindicato mayoritario de maquinistas ha anunciado una "huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red" después de que en solo 48 horas hayan fallecido dos maquinistas.

A través de un comunicado, Semaf considera "inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios". En una entrevista en Telecinco, Puente ha reconocido que conoce "desde hace un par de horas" la intención del sindicato de ir a la huelga, pero ha indicado: "Vamos a ver si somos capaces de evitar esa convocatoria".

