Los 70 pueblos más pequeños de Madrid recibirán atención médica personalizada y medicamentos a domicilio

Las localidades de menos de 2.500 habitantes se beneficiarán de una nuevas ayudas pensadas para una población ya envejecida que tiene difícil acceso a un centro de salud o una farmacia.

Imagen de archivo de La Acebeda, el pueblo más pequeño de Madrid.

Los 70 pueblos más pequeños de Madrid recibirán atención médica personalizada y medicamentos a domicilio | Antena 3 Noticias

Mercedes Piedra
Publicado:

Los pequeños pueblos siguen perdiendo habitantes y la España vaciada está más abandonada que nunca. La población, en su mayoría muy longeva, cada vez tiene más complicado desplazarse hasta una farmacia o un hospital, ya que carecen de esos servicios en su localidad.

Nos hemos desplazado hasta La Acebeda, el pueblo más pequeño de Madrid, que cuenta tan solo con 67 habitantes. Algunos de ellos nos han admitido que les asustaba tanta soledad: "Nos sentíamos desprotegidos".

Por ello, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una serie de ayudas para cubrir las necesidades farmacoterapéuticas de los vecinos.

El médico los visitará dos veces por semana

Contarán con un seguimiento médico personalizado que se llevará a cabo entre el farmacéutico y el médico. Se llevarán los medicamentos necesarios a las casas de los vecinos y se controlará que se tomen bien la medicación que les corresponda.

Los vecinos se muestran contentos: "Estamos un poquito mejor. Viene todas las semanas el médico, te toma la tensión... y si te ve algo raro, te manda al hospital", nos cuenta uno de ellos.

Ante una urgencia, siguen solos

Pueblos como La Acebeda, en la sierra de Madrid, tienen un largo camino por carretera al hospital más cercano, y la farmacia más próxima está a 15 minutos en coche. Algo que genera preocupación entre los vecinos: "Tenemos un helipuerto. En caso de urgencia en helicóptero al hospital más próximo, se tardaría unos 15 o 20 minutos", nos explica su alcalde, Gustavo Martín.

Es por ello que, aunque en estas localidades cada vez están más solos y desprotegidos ante un improvisto, nuevas acciones como estas les resultan una ayuda muy conveniente y les supone un gran alivio.

