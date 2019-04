Diego Costa: "Si fuese del Madrid, del Barça o español se diría que he cambiado el partido en Bélgica"

CREE QUE NO SE LE VALORA LO SUFICIENTE

Diego Costa 'ha explotado' en zona mixta tras la victoria de la Roja ante Bélgica (0-2): "Si fuese jugador del Madrid o el Barcelona sería que he cambiado el partido, pero como no soy español". El delantero del Chelsea puso de relieve que se destaca más lo negativo que lo positivo de él: "Me criticáis muchas veces por encuentros malos pero si sale bueno hay que decir la verdad". Por último, reconoció que hay momentos que su imagen queda perjudicada por su actitud.