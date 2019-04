LE SUCEDIÓ A IVÁN ÁLVAREZ

Imagen emotiva en el triatlón de Vitoria: Iván Álvarez cruza la meta como vencedor y entonces se entera de que ha vuelto a ser padre. El speaker le enseña la foto de su bebé y él no puede contener la emoción. Su mujer dio a luz la noche anterior y no le dijo nada para no distraerle de la carrera.