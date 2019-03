La Policía de Merseyside se 'mofa' del Chelsea en Twitter

AHORA INVESTIGAN SUS PROPIA CUENTA DE TWITTER

La Policía de Merseyside ha abierto una investigación por el "uso inapropiado" de su propia cuenta de Twitter. Un usuario se cachondeaba del Chelsea y les lanzaba una pregunta: "Me gustaría reportar un incidente que ha ocurrido durante varios años. El Chelsea es violado todos los partidos, ¿podéis ayudarme?". El responsable de la cuenta de la Policía también entró en este juego: "No te asustes, no es un delito perder semana sí y semana también".