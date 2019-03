Un jugador de North Carolina se cuela en una rueda de prensa: "¿Dónde está mi silla?"

DIVERTIDO MOMENTO

La universidad de Carolina del Norte estará en la Final Four de la NCAA tras ganar a Notre Dame (88-74). Tras ese partido, se dio una rueda de prensa de cinco jugadores y el entrenador, Roy Williams, pero se coló alguien inesperado. Theo Pinson, jugador de Carolina del Norte, se metió en mitad de la sala de prensa pensando que debía responder a las preguntas de los periodistas. "He estado entrenando 28 años y no he tenido ningún maldito jugador que se meta en medio de una jodida rueda de prensa", respondió Williams ante las carcajadas de sus jugadores.