Juanfran, del Deportivo: "Me alegro de que Keylor se quede porque le tengo en el Comunio"

EL JUGADOR DEL DEPOR, HONESTO ANTE TODO

El no fichaje de David De Gea por el Manchester United sigue generando opiniones. El último en comentarlo ha sido el lateral del Deportivo de la Coruña, Juanfran Moreno, al que le han preguntado por Keylor Navas en rueda de prensa: "Me alegro de que se quede en el Madrid porque le tengo en el Comunio, así que me alegro mucho", ha declarado. La nota curiosa de la jornada.