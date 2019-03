James tiene un encontronazo con una aficionada: "¡A mamarla, LeBron!"

NBA | EN EL CHOQUE ENTRE CAVALIERS Y OKLAHOMA

LeBron James protestó mucho a los árbitros en el partido entre Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder, hasta el punto que acabó con la paciencia de una fan que estaba sentada en la primera fila. La aficionada mandó callar a la estrella de los Cavaliers debido a las repetidas quejas del jugador a los árbitros: "¡A mamarla LeBron!( Just suck it up, LeBron!)". El propio jugador quiso hacerse eco de esta escena tan 'peculiar' y subió el vídeo a su cuenta personal de Instagram junto con este mensaje: "¡Imagino que me lo decía a mí! jajaja!".