Un golfista cuela la bola por la ventana de la habitación de su hotel en plena noche

UN LANZAMIENTO ARRIESGADO

El golfista Kevin Craggs ejecutó uno de sus golpes más arriesgados en plena noche. No lo hizo en un campo de golf sino en la habitación de su hotel. Craggs no lo dudó y ejecutó su drive desde la moqueta de la habitación para colar la bola por la ventana y perderla en la oscuridad de la noche. Un error le hubiera costado una factura del cristalero, de eso no hay duda.