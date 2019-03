Garrafal fallo del portero de Corea del Norte ante Uzbekistán

SE COMIÓ EL TIRO DEL META RIVAL Y SE TROPEZÓ DOS VECES

El partido ante Uzbekistán no será el que más recuerde el portero de Corea del Norte. O quizá sí, pero no precisamente bueno. El arquero norcoreano hizo una de las pifias del milenio al comerse el lanzamiento del meta rival, tras salir a no se sabe bien qué, y tropezarse dos veces al intentar alcanzar el balón que, finalmente, acabó entrando en sus redes.