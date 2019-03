Los 'emojis' del All Star que invadirán las redes sociales en el fin de semana de las Estrellas de la NBA

#NBAAllStar is happening on Twitter: Player emojis, MVP fan vote, #TheWarmUp & more: https://t.co/GpBW1Dcz9C pic.twitter.com/YaFqrLHwCC

Ready for #NBAAllStar weekend. Use #KevinDurant to unlock a special emoji brought to you by @NBA and @TwitterSports pic.twitter.com/GmwLpZvKjf