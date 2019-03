PATRICK BEVERLEY LE CONTESTÓ VÍA TWITTER

Chandler Parsons, jugador de los Dallas Mavericks, anunció su vuelta como rival a la que fue su casa en la NBA de 2011 a 2014, Houston. Publicó un escueto tuit: "Hello Houston", seguramente esperando el afecto de sus ex. Patrick Beverley, jugador de los Rockets le contestó: "¡Adiós Chandler, no eres bienvenido!".