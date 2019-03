El baile del lesionado Pogba que ha causado indignación en Francia

MUCHOS AFICIONADOS LE RECRIMINAN SU ACTITUD

Paul Pogba se ha quedado en Manchester y no ha ido con la selección de Francia para recuperarse de la lesión que se produjo ante el Rostov. Pero el francés ha compartido un vídeo en Instagram en el que se le puede ver bailando y esto ha indignado a los aficionados galos, que le recriminan por qué no ha ido con los 'bleus' si parece no estar lesionado.