Solari, sobre el River vs Boca del Bernabéu: "Tengo sensaciones encontradas, lo sucedido ha roto muchos corazones"

Santiago Solari ha hablado sobre el la final de la Libertadores en el Bernabéu: "Por un lado es un honor para el madridismo recibir la final de la Libertadores y el clásico argentino en el Bernabéu. Por otro lado, que la final de Libertadores tenga que jugarse a un océano de distancia de Buenos aires es una lástima. Hay una pequeña parte de la sociedad que está abocada a romper todo".

El entrenador del Real Madrid dice tener "sensaciones encontradas" porque "lo sucedido ha roto muchos corazones". "Lamentablemente para mí este partido ha perdido interés por todo lo que pasó", dice Solari. "Ojalá el nombre del Santiago Bernabéu sirva para limpiar el nombre de esta final. Y esperemos que la gente que venga esté a la altura de la circunstancias", explica.

No ha querido reincidir en la no convocatoria de Isco ante la Roma y si hubo falta de respeto del malagueño: "Sinceramente, es un tema que no da más de sí. Ya les dije que son decisiones puntuales. Comprenderán que no puedo estar pendiente todo el tiempo de sus especulaciones. Estoy aquí para tomar decisiones".

El Valencia, un equipo ordenado

"Destacó el orden táctico que imprime Marcelino García Toral al Valencia, su próximo rival en Liga, ante el que dijo que sus jugadores tendrán que "ser agresivos de tres cuartos de cancha para adelante".

"Sabemos que es un equipo muy organizado el Valencia, muy ordenado tácticamente, que ha sufrido pocos goles en contra. Tenemos que basarnos en el talento de nuestros jugadores y acertar, ser agresivos de tres cuartos de cancha para adelante", aseguró en rueda de prensa en la ciudad deportiva madridista.

El triunfo en Roma y la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones como primeros de grupo ha devuelto la sonrisa a sus jugadores, destacó Solari.

"La alegría a la hora de trabajar, el sentido de la responsabilidad y el trabajo diario son el ochenta por ciento de todo en el fútbol y en cualquier trabajo", afirmó.

Y opinó que a ninguno de sus jugadores le condiciona la crítica tras la imagen que dejaron en la derrota en Ipurua. "Son todos profesionales y trabajan muy bien, saben lo que hacen. Tenemos algunos chicos jóvenes pero la mayoría son gente madura, que llevan mucho tiempo y no creo que lo del exterior les pueda distraer".

Sobre los elogios de Marcos Llorente

Por último, reiteró los elogios a Marcos Llorente por su gran actuación en el Olímpico de Roma. "No sé que dijo Marcos (valoró salir del club en enero), se lo que hizo el otro día y jugó un gran partido".

"Era difícil para él porque no venía jugando, no tenía ritmo competitivo y habla muy bien de él rendir al nivel que lo hizo en un partido de esa trascendencia. Eso quiere decir que trabaja al cien por cien y es un gran profesional. Ojalá siga por ese camino porque es lo que garantiza una carrera", sentenció.