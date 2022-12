La pesadilla de un hincha de River Plate al enterarse de la eliminación en el aeropuerto: "¿Qué hago acá? Mirá la cara de orto"

La posibilidad de medirse al Real Madrid en la una hipotética final del Mundial de Clubes era el principal atractivo para los aficionados de River Plate. La semifinal ante el Al Ain de Emiratos Árabes parecía un simple trámite, así que muchos hinchas argentinos compraron directamente entradas para la final... una jugada que les salió bastante mal.

Muchos de esos aficionados se enteraron de que su equipo había sido eliminado ante el Al Ain nada más aterrizar en Abu Dabi. Su reacción se ha hecho viral.

Uno de esos hinchas, que cruzaron el mundo para seguir a su equipo, se grabó un video para mostras su reacción: "No se puede creer esto, boludo. 18 horas con el culo cuadrado, escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de Migraciones, escuchando los penales. Y cuando me toca el turno para entrar a territorio dubaiense (sic), 5-4 [...] ¿Qué hago acá? No se puede creer. Mirá la cara de orto de los riverplatenses".