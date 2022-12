La asturiana Carmen López, primera surfista española en el Mundial de Surf Adaptado: "Surfeando me siento libre, sólo somos yo y la ola"

La asturiana Carmen López se convertirá en la primera surfista española en el Mundial de Surf Adaptado. Entrena en su Asturias natal y reconoce que gracias al surf se siente libre, pese a ser ciega.

"Surfenado me siento libre, sólo somos yo y la ola. Al mar siempre hay que tenerle respeto porque estamos en un medio que no es el nuestro. Pero no tengo miedo, siempre estoy con gente y sé que no me va a pasar nada", indica Carmen.

"Si se quiere, se puede. Y se tenga o no una discapacidad, lo importante es hacer lo que a uno le guste. Las barreras se las pone uno mismo, no te las ponen nadie más", explica Carmen López.