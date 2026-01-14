Una tenista mexicana muestra los estragos causados por el sol en Australia: "No es una broma"

A punto de arranca el cuadro principal del Open de Australia, primer grand slam de la temporada, todos los tenistas apuran su preparación para llegar listos a la primera gran cita del calendario en Melbourne. Y mientras en Europa estamos en pleno invierno, en el hemisferio sur gozan y 'sufren' por el calor del verano austral. Los tenistas, obligados a jugar al aire libre durante horas, saben que la protección es básica ante el sol, algo que ha comprobado de primera mano y por las malas Renata Zarazúa.

La tenista mexicana, actual número 80 del ranking de la WTA, se encuentra disputando el WTA250 de Hobart. Allí ha perdido ante la estadounidense Iva Jovic (6-1 y 6-2), pero más dolorosa que la derrota ha sido la tremenda quemadura que ha sufrido a causa de la fuerza del sol en esa parte del mundo.

"El sol en Australia no es una broma", ha señalado Renata Zarazúa junto a una fotografía de su espalda completamente quemada por la fuerza del sol australiano.

El nuevo protocolo de calor extremo de la ATP

La ATP ha establecido para esta temporada un protocolo por calor extremo, una norma que llevará parar durante diez minutos un duelo cuando el Índice de Estrés por Calor (WBGT), que combina temperatura, humedad y otros factores para evaluar el estrés térmico, supere los 30,1ºC.

Cuando se active, cualquiera de los jugadores podrá solicitar una pausa de diez minutos para refrescarse después del segundo set, la cual se aplicará a ambos jugadores en individuales.

"Durante la pausa, los jugadores podrán utilizar medidas de enfriamiento, hidratarse, cambiarse de ropa, ducharse y recibir indicaciones de sus entrenadores, bajo la supervisión del personal médico de la ATP", informa la ATP.

En el caso de que el WBGT rebase los 32,2ºC el partido se suspenderá. "La nueva regla del calor ofrece un enfoque estructurado y con respaldo médico para gestionar el calor extremo, con el objetivo de proteger la salud de los jugadores y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para los espectadores, los árbitros, los recogepelotas y el personal del torneo", apunta la ATP en un comunicado.