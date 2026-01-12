Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rod Laver señala la clave que puede convertir a Alcaraz en favorito en el Open de Australia: "Si las condiciones son..."

El extenista australiano y leyenda de la raqueta ofrece su pronóstico de cara al Open de Australia y elige a su favorito entre Alcaraz y Sinner.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se saludan tras la exhibici&oacute;n en Corea del Sur

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se saludan tras la exhibición en Corea del SurReuters

Rod Laver, ganador de 11 grand slam y una leyenda viviente del tenis, ha analizado el Open de Australia y sus favoritos para coronarse en la pista que lleva su nombre el próximo domingo 1 de febrero. El extenista de Rockhampton (Queensland) ganó el abierto australiano en tres ocasiones (1960, 1962 y 1969) y es el único tenista masculino que ha logrado ganar los cuatro grand slam del calendario en un año natural en la era open, lo hizo en 1969. Nadie ha vuelto a repetir esa hazaña en el circuito masculino, una gesta que parece casi imposible, pero que el año pasado rozó el propio Sinner: el italiano ganó dos grand slam (Open de Australia y Wimbledon) y jugó las finales de Roland Garros y US Open, donde cayó ante Carlos Alcaraz.

Precisamente, el italiano y el español aparecen en todas las quinielas y pronósticos como los grandes favoritos para llevarse el Open de Australia, no en vano los Carlos y Jannik se han repartido los últimos ocho grand slam disputados en las dos últimas temporadas. El de San Cándido ha levantado el título en Melbourne en los dos últimos años (2024 y 2025) y busca el que sería quinto major de su carrera. Por su parte, Alcaraz acude al primer grand slam de la temporada como número 1 y con el objetivo de lograr el único grande que falta en su palmarés y convertirse en el tenista más precoz en coleccionar los cuatro grand slam del calendario.

La gran incógnita será Novak Djokovic, ganador en diez ocasiones del Open de Australia y que sigue persiguiendo el ansiado 25º major de su legendaria carrera. Rod Laver no olvida al serbio, pero opina que Sinner y Alcaraz están por delante del resto de tenistas.

"Es extremadamente difícil de predecir, lo cual es una situación genial para el tenis. Muchos jugadores podrían ganarlo. Por supuesto, Sinner y Alcaraz encabezan la lista a medida que crece su rivalidad", apunta Rod Laver en una entrevista en la web de la Laver Cup.

"Sinner sigue mejorando su juego y es el bicampeón defensor, pero si las condiciones son calurosas, diría que Carlos tiene ventaja y su deseo de ganar será mayor que nunca al no haberlo ganado antes Y nunca descartaría a Novak Djokovic; le encantan las condiciones de Australia", añade el extenista australiano.

Respecto a los tenistas que quiere ver en directo en este Open de Australia, Rod Laver destaca a su compatriota Alex de Miñaur y a jóvenes jugadores como Fonseca o Tien.

"Hay muchos jugadores. Apuesto por que Álex de Miñaur llegará lejos, ya que estuvo entre los favoritos en todos los torneos de Grand Slam del año pasado y tiene esa actitud de no rendirse. La próxima generación también podría dar la sorpresa. Me impresionó Joao Fonseca en la Laver Cup; creo que podría hacer mucho daño y parece atrevido, al igual que el joven estadounidense Learner Tien", concluye Rod Laver.

