El rapero Fedez desata la polémica comparando a Sinner con Hitler: "Un italiano de pura cepa..."

El cantante, muy famoso en Italia, publicó una controvertida estrofa en sus redes sociales.

Sinner, pensativo tras la final con Alcaraz

Sinner, pensativo tras la final con AlcarazReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

El rapero Fedez, uno de los más famosos y escuchados en Italia, reveló este martes una estrofa de lo que apunta a ser una nueva canción en la que carga contra el tenista Jannik Sinner, al que califica como "un italiano purasangre con el acento de Adolf Hitler".

Charlie Kirk o Carlo Acutis

El polémico artista, con 3,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó en sus redes sociales una serie de líneas escritas en su bloc de notas personal en las que habla de varios personajes de la actualidad, entre ellos del estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre de un disparo en el cuello; la política italiana Elly Schelein; o el italiano Carlo Acutis, conocido como 'santo millenial', el primero que vivió en el siglo XXI.

Y aunque seguidor del AC Milan como Sinner, Fedez ha atacado al tenista por sus orígenes alemanes. Sinner nació en San Cándido, localidad también con nombre alemán (Innichen) en la región de Trentino Alto-Adigio, y es hijo de dos italianos, Jonnah y Singladine, con antepasados alemanes.

La estrofa de la polémica

"Los italianos tienen un nuevo ídolo que se llama Jannik Sinner. Un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler", es la polémica frase que le dedica el cantante.

El resto de la estrofa es el siguiente: "Han canonizado a un chico de 15 años por su milagro de jugar a la PlayStation sin decir palabrotas. Han disparado a un antiabortista estadounidense. ¡TRANQUILOS, CHICOS, EL PAPA SIGUE EN EL VATICANO! ¿Habéis oído lo que ha dicho Elly Schlein? 'Condeno a Israel, pero tengo muchos amigos hebreos'. Los italianos tienen un nuevo ídolo que se llama Jannik Sinner. Un italiano de pura cepa con el acento de Adolf Hitler".

Debate en redes sociales

La publicación de la estrofa ha desatado la polémica en redes sociales, generando un multitudinario debate. "Fedez, mejor no vuelvas a pisar Alto-Adigio. Te lo digo como tirolés del sur", escribe en la red social X un usuario. "No toques al pelirrojo", opina otro.

