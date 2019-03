COMO SI FUERA SU PRIMERA FINAL

Rafa Nadal ganó con facilidad a Del Potro en 'semis' y buscará su undécimo Roland Garros ante Dominic Thiem. El tenista balear afirma que no es algo "lógico" el llegar a tantas finales: "Si no lo ves así entras en una rutina o espiral de no valorar las cosas, no quiero ser partícipe de ello".