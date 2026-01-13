¿Se puede retirar Djokovic en 2026? La interesante opinión de Mark Woodforde, ganador de 12 grand slam en dobles

Camino hacia los 39 años, Novak Djokovic afronta en 2026 una de las temporadas más complicadas de su carrera. El ganador de 24 grand slam lleva persiguiendo el ansiado 25º grand slam desde que levantara su último major en el US Open 2023, pero en las dos últimas temporadas se ha topado con el desgaste físico y con dos jugadores (Sinner y Alcaraz) que han impuesto su ley en los grandes escenarios de la raqueta. El tenista de Belgrado aterriza en Melbourne sin haber jugado ningún torneo previo y, pese a que es el rey del gran slam oceánico con diez títulos, las dudas sobre su rendimiento en el Open de Australia están en boca de todos los analistas y comentaristas.

El año pasado rozó la final tras superar a Alcaraz en un épico duelo en cuartos de final, pero el esfuerzo que realizó en el partido ante el murciano lo pagó en las semifinales ante Alexander Zverev. Con un año más en sus piernas la gran duda es cómo responderá su cuerpo a dos semanas de batallas a cinco sets y, de hacerlo de forma negativa, cuánto tiempo queda antes de su retirada. Nadal y Federer, los otros dos integrantes del Big Three, ya colgaron la raqueta hace tiempo, y el tiempo se va agotando para la leyenda serbia. Mark Woodforde, exnúmero 1 del mundo en dobles y ganador de 12 grand slam en la modalidad de dobles, ha opinado sobre el momento en el que el tenista serbio puede decidir su retirada.

"En mi opinión, si no saca un buen resultado en el Open de Australia, no me sorprendería que se decida a dejarlo", apuntó Mark Woodforde en declaraciones a Tennis365.

"La mediocridad no es algo que se ponga en la misma frase que Novak Djokovic. Creo que el año pasado podría atribuirlo a lesiones y a la recuperación de la temporada anterior. El proceso de envejecimiento, desafortunadamente, está pasando factura a Novak. Se acelera a medida que envejecemos. Creo que el Abierto de Australia será realmente clave, para él y para ver si veremos a Novak Djokovic en el resto de 2026", reflexiona Mark Woodforde.

"En estos momentos, existe un asterisco junto al nombre de Carlos Alcaraz"

El extenista australiano también opinó sobre Carlos Alcaraz y su papel en el Open de Australia, asegurando que quizás note la ausencia de Juan Carlos Ferrero en el box de la Rod Laver Arena.

"En estos momentos, existe un asterisco junto al nombre de Carlos Alcaraz. Todas las miradas estarán puestas en él cuando llegue a Australia para ver cómo navega por el circuito sin Ferrero a su lado", advirtió Mark Woodforde en Tennis365.

El extenista australiano, nacido en Adelaida el 23 de septiembre de 1965, sí cree que Sinner parte con ventaja en el primer grand slam de la temporada al mantener intacto y sus cambios a su equipo.

"La situación sigue siendo muy sólida y pinta bien para él de cara al 2026. Con Alcaraz, en cambio, tenemos que esperar y ver cómo manejará la situación", concluye Mark Woodforde.