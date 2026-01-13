Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Open de Australia

¿Se puede retirar Djokovic en 2026? La interesante opinión de Mark Woodforde, ganador de 12 grand slam en dobles

El extenista australiano y que formó una mítica pareja en el tenis junto a su compatriota Todd Woodbridge cree que el futuro de Djokovic puede depender de su resultado en el Open de Australia.

Novak Djokovic, en el pasado US Open

Novak Djokovic, en el pasado US OpenGetty Images

Publicidad

Camino hacia los 39 años, Novak Djokovic afronta en 2026 una de las temporadas más complicadas de su carrera. El ganador de 24 grand slam lleva persiguiendo el ansiado 25º grand slam desde que levantara su último major en el US Open 2023, pero en las dos últimas temporadas se ha topado con el desgaste físico y con dos jugadores (Sinner y Alcaraz) que han impuesto su ley en los grandes escenarios de la raqueta. El tenista de Belgrado aterriza en Melbourne sin haber jugado ningún torneo previo y, pese a que es el rey del gran slam oceánico con diez títulos, las dudas sobre su rendimiento en el Open de Australia están en boca de todos los analistas y comentaristas.

El año pasado rozó la final tras superar a Alcaraz en un épico duelo en cuartos de final, pero el esfuerzo que realizó en el partido ante el murciano lo pagó en las semifinales ante Alexander Zverev. Con un año más en sus piernas la gran duda es cómo responderá su cuerpo a dos semanas de batallas a cinco sets y, de hacerlo de forma negativa, cuánto tiempo queda antes de su retirada. Nadal y Federer, los otros dos integrantes del Big Three, ya colgaron la raqueta hace tiempo, y el tiempo se va agotando para la leyenda serbia. Mark Woodforde, exnúmero 1 del mundo en dobles y ganador de 12 grand slam en la modalidad de dobles, ha opinado sobre el momento en el que el tenista serbio puede decidir su retirada.

"En mi opinión, si no saca un buen resultado en el Open de Australia, no me sorprendería que se decida a dejarlo", apuntó Mark Woodforde en declaraciones a Tennis365.

"La mediocridad no es algo que se ponga en la misma frase que Novak Djokovic. Creo que el año pasado podría atribuirlo a lesiones y a la recuperación de la temporada anterior. El proceso de envejecimiento, desafortunadamente, está pasando factura a Novak. Se acelera a medida que envejecemos. Creo que el Abierto de Australia será realmente clave, para él y para ver si veremos a Novak Djokovic en el resto de 2026", reflexiona Mark Woodforde.

"En estos momentos, existe un asterisco junto al nombre de Carlos Alcaraz"

El extenista australiano también opinó sobre Carlos Alcaraz y su papel en el Open de Australia, asegurando que quizás note la ausencia de Juan Carlos Ferrero en el box de la Rod Laver Arena.

"En estos momentos, existe un asterisco junto al nombre de Carlos Alcaraz. Todas las miradas estarán puestas en él cuando llegue a Australia para ver cómo navega por el circuito sin Ferrero a su lado", advirtió Mark Woodforde en Tennis365.

El extenista australiano, nacido en Adelaida el 23 de septiembre de 1965, sí cree que Sinner parte con ventaja en el primer grand slam de la temporada al mantener intacto y sus cambios a su equipo.

"La situación sigue siendo muy sólida y pinta bien para él de cara al 2026. Con Alcaraz, en cambio, tenemos que esperar y ver cómo manejará la situación", concluye Mark Woodforde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Supercopa de España 2026: Del "a chupar, a tu casa" de Fermín, al corte de mangas de Cubarsí y el gesto de Mbappé en la entrega de medallas

Kylian Mbappé tras la entrega de medallas en Yeda

Publicidad

Deportes

Nani Roma y Tosha Schareina, en acción en el Dakar 2026

Nani Roma se coloca líder en coches y Tosha Schareina gana la etapa 9 del Dakar en motos

Novak Djokovic, en el pasado US Open

¿Se puede retirar Djokovic en 2026? La interesante opinión de Mark Woodforde, ganador de 12 grand slam en dobles

Samu López habla con Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en Melbourne

Mats Wilander: "Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz"

Alcaraz saluda a Djokovic en la Rod Laver Arena
Tenis

La duda de un extenista australiano con Djokovic de cara al Open de Australia: "Puede llegar a semifinales de nuevo, pero..."

Mbappé y Xabi Alonso se saludan
Real Madrid

Mbappé reacciona al despido de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid: "Ha sido poco tiempo..."

Joao Cancelo pasa revisión médica con el Barcelona
Fútbol

Joao Cancelo pasa revisión médica y este martes firmará por el Barcelona

El lateral portugués regresa al Barça y será presentado este martes como refuerzo invernal del conjunto azulgrana.

Xabi Alonso, Rafa Benítez y Julen Lopetegui
Real Madrid

Los entrenadores que menos tiempo han durado en el Real Madrid: Xabi Alonso ya es uno de ellos

El tolosarra fue anunciado a finales de mayo y deja el club blanco a principios de enero ¿Cuántos partidos ha dirigido y qué entrenadores duraron menos que él en el cargo?

VÍDEO: Batalla campal tras un derbi de Tercera Catalana en El Masnou

VÍDEO: Batalla campal tras un derbi de Tercera Catalana en El Masnou

Xabi Alonso y Vinícius en el Ciutat de Valencia

Los amargos siete meses de Xabi Alonso en su esperado regreso al Real Madrid

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

OFICIAL: Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid tras el despido de Xabi Alonso

Publicidad