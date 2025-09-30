Paula Badosa dice basta: "Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante"

Paula Badosa ha decidido detener su carrera de forma temporal hasta 2026. La tenista catalana, lastrada por continuos problemas físicos, ha anunciado en un comunicado en redes sociales que necesita "empezar desde cero" después de abandonar en su estreno en el torneo de Pekín, el trigésimo séptimo abandono de su trayectoria.

Badosa, que llegó a ser número 2 del mundo y actualmente ocupa el puesto 19 del ranking WTA, sufre desde hace tiempo una fractura por estrés en una vértebra, una dolencia crónica que ha condicionado su carrera.

"No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver", escribió en su nota en Instagram, en la que deja claro que su objetivo es recuperarse plenamente antes de regresar al circuito.

La española abandonó en el sexto juego de su partido contra Karolina Muchova en Pekín, después de haber reaparecido semanas antes en las Finales de la Copa Billie Jean King con la selección dirigida por Carla Suárez.

En este 2025 ya había tenido que retirarse en Mérida frente a Daria Saville, no se presentó en tercera ronda en Miami, se bajó en Berlín contra Xinyu Wang y cayó en primera ronda de Wimbledon ante Katie Boulter. También renunció al WTA 1000 de Madrid cuando preparaba su vuelta.

"Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos. Y la verdad es que es precisamente en esos momentos cuando descubro la fuerza más profunda dentro de mí. Cada tropiezo duele, pero también me recuerda cuánto deseo luchar. Cuánto quiero volver más fuerte", compartió en redes.

Agradece el apoyo de los suyos

Con cuatro títulos en su palmarés, incluido el Indian Wells 2021, Badosa agradeció el apoyo de su entorno: "No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mi. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado y su fe me da valor cuando la duda aparece. No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente".

La jugadora cerró su comunicado con un mensaje claro: "Nos vemos en el 2026". Hasta entonces, buscará la recuperación definitiva que le permita regresar a competir sin dolor ni renuncias.

