Open de Australia

Open de Australia, día 3 | Jannik Sinner apabulla a Hugo Gaston en su estreno y Carreño cae ante Mensik

El actual campeón firma un plácido debut ante el francés Hugo Gaston (6-2, 6-1 y retirada). Pablo Carreño cedió en cinco sets (7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1) y 6-3) ante el checo Jakub Mensik.

Jannik Sinner consuela a Hugo Gaston tras su retirada en el Open de Australia

Jannik Sinner consuela a Hugo Gaston tras su retirada en el Open de AustraliaEfe

Jannik Sinner inició la defensa de su corona en el Open de Australia con una victoria incontestable en una hora y ocho minutos frente al francés Hugo Gaston (6-2, 6-1 y retirada). El italiano, número 2 del mundo y doble campeón en Melbourne (2024 y 2025), selló su pase a la segunda ronda por la vía rápida y ahora se medirá al ganador del Duckworth - Prizmic.

No hubo historia en el primer partido de Jannik Sinner en el Open de Australia, el de San Cándido impuso su ley desde el principio y no dio opción a un Gaston que acabó retirándose con molestias y tras ceder los dos primeros sets con tan solo tres juegos a su favor.

Pablo Carreño cae en una batalla ante Jakub Mensik

Pablo Carreño no pudo con el checo Jakub Mensik en su estreno en el Open de Australia 2026, el español pudo cerrar el partido en el ti-break del cuarto set, pero Mensik fue mejor en el momento clave del duelo para finiquitar el pleito en el quinto (7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1) y 6-3).

El ganador del Masters 1000 de Miami en la temporada pasada tendrá como rival en la segunda ronda del Open de Australia al español Rafa Jódar, que firmó la primera victoria de su carrera en su primera participación en el Open de Australia frente a Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3).

Fonseca, a la calle a las primeras de cambio

Una de las sorpresas del tercer día de competición en el Open de Australia fue la eliminación del brasileño Joao Fonseca ante el estadounidense Elliot Spizzirri en cuatro sets (6-4, 2-6, 6-1 y 6-2).

Por segunda vez afrontaba Fonseca el Abierto de Australia y evidenció que está aún lejos de su mejor momento, tocado físicamente y muy lejos del nivel que mostró la temporada pasada, cuando ganó a Rublev y donde conquistó los títulos en Buenos Aires y Basilea.

Spizzirri, que obtuvo su victoria más grande en su carrera jugará en segunda ronda contra el chino Ybing Wu, verdugo de Luca Nardi en cuatro sets (5-7, 6-4, 4-6 y 2-6)

Victoria de Musetti y Shelton

Lorenzo Musetti debutó en el Open de Australia ganando al belga Raphael Collignon (4-6, 7-6, 7-5, 3-2 y retirada). El de Carrara, quinto favorito en Australia, supo reaccionar tras ceder el primer set en su estreno en el grand slam australiano.

Por su parte, Ben Shelton séptimo en el ránking ATP, pasó este martes a segunda ronda del Abierto de Australia, tras derrotar en un partido exigente al francés Ugo Humbert, 33 del mundo, por 6-3, 7-6(2) y 7-6(5). El séptimo cabeza de serie, necesitó de dos horas y 37 minutos para imponerse a Humbert y se medirá en la siguiente ronda con el australiano Dane Sweeny, que pudo con el francés Gael Monfil (6-7, 7-5, 6-4 y 7-5).

Baez se impone a Perricard en cinco sets

El tenista argentino Sebastián Báez, 36 en el ránking ATP, pasó este martes a segunda ronda del Abierto de Australia, tras derrotar en un reñido y largo encuentro al francés Giovanni Mpetshi Perricard, 61 del mundo, por 6-4, 6-4, 3-6, 7-6(4) y 6-3, que superó las tres horas.

Báez, que se medirá en segunda ronda con el italiano Luciano Darderi, 25 del mundo, necesitó de 3 horas y 11 minutos de juego para lograr la victoria frente al francés. El duelo estuvo marcado por el potente servicio del tenista francés, que conectó 30 saques directos, y por la solidez de Báez desde el fondo de la pista.

El argentino supo gestionar los momentos de mayor presión, especialmente en el cuarto set, donde se mostró firme en el desempate para evitar que el partido se prolongara aún más. En el quinto set, Báez logró romper el servicio de su rival para tomar ventaja y mantuvo la calma para cerrar el partido con su saque.

