Open de Australia, día 2 | Djokovic no da opción a Pedro Martínez; victorias de Davidovich, Munar y Paula Badosa

Resultados y marcadores del día 2 del Open de Australia 2026.

Djokovic saluda a Pedro Mart&iacute;nez tras su partido en el Open de Australia

Djokovic saluda a Pedro Martínez tras su partido en el Open de Australia

El Open de Australia continuó este lunes con la segunda jornada de competición y con suerte dispar para el tenis español. Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Paula Badosa ganaron en sus respectivos estrenos en el grand slam oceánico; mientras que Pedro Martínez, Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y Guiomar Maristany cayeron en sus debuts en Melbourne.

Pedro Martínez no pudo con Novak Djokovic, diez veces ganador del Open de Australia, y cedió en tres sets (6-3, 6-2 y 6-2) en apenas dos horas de duelo. El ganador de 24 grand slam dio el primer paso hacia el que sería su undécimo título en el grand slam australiano y el 25 grand slam de su legendaria carrera.

En segunda ronda el serbio, que firmó su victoria 100 en el grand slam australiano, jugará contra el italiano Francesco Maestrelli que previamente venció al francés Terence Atmane por 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1 y 6-1.

Victorias de Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Paula Badosa

La nota positiva para el tenis español en Melbourne fueron los triunfos de Alejandro Davidovich, Jaume Munar y Paula Badosa. Fokina superó por la vía rápida al Filip Misolic (6-2, 6-3 y 6-3) y alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia donde le espera el estadounidense Reilly Opelka. El malagueño, que viene de hacer semifinales en Adelaida, selló su primer triunfo en una hora y 43 minutos, confirmando su buen estado de forma.

El año pasado alcanzó los octavos de final en el Open de Australia, su mejor resultado hasta la fecha en Melbourne.

Por su parte, Jaume Munar se abonó a la épica para levantar dos sets en contra 3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5 y 6-3 ante el checo Dalibor Svrcina, en una batalla que se prolongó durante cuatro horas y media. El mallorquín sobrevivió a un complicado debut para meterse en la segunda ronda del Open de Australia, donde se las verá con el noruego Casper Ruud.

Paula Badosa ganó con solvencia en su estreno en el Open de Australia, donde el año pasado alcanzó las semifinales. La tenista catalana superó a la uzbeka Zarina Diyas (6-2 y 6-4) y se queda como la única representante española en el cuadro femenino individual del primer grand slam del año.

Badosa se enfrentará en segunda ronda del Open de Australia ante la rusa Oksana Selekhmeteva, que superó ala alemana Elle Seidel por 6-3, 3-6 y 6-0.

Bouzas, Cristina Bucsa y Guiomar Maristany dicen adiós en primera ronda

La tenista española Jessica Bouzas, 40 en el ránking WTA, quedó eliminada este lunes frente a la australiana Storm Hunter, 32 del mundo, por un doble 4-6, en su debut en el Abierto de Australia. Tampoco pasaron de su debut Cristina Bucsa y Guiomar Maristany.

Busca cayó ante Svitolina en dos sets (6-4 y 6-1), mientras que Guiomar Maristany cedió en dos mangas (6-2 y 6-3) frente a Kudermetova.

