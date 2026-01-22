Novak Djokovic arrolla a Francesco Maestrelli en el Open de Australia: "Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam"

Una versión rejuvenecida de Novak Djokovic comienza a infundir temor en el Open de Australia, grand slam que el serbio ha conquistado en diez ocasiones a lo largo de su carrera. Las buenas sensaciones que Nole dejó en su debut ante Pedro Martínez se ratificaron este jueves en las dos horas y 15 minutos que invirtió el ganador de 24 grand slam en despachar al italiano Francesco Maestrelli (6-3, 6-2 y 6-2).

Victoria número 101 del de Belgrado en el grand slam oceánico y ya espera el neerlandés Botic Van de Zandschulp en la tercera ronda. Cada vez que la leyenda serbia salta a pista está en condiciones de batir algún registro, en su búsqueda del ansiado 25º grand slam de su carrera y su undécimo entorchado en Melbourne Park.

"Siempre puedo jugar un poco mejor. Pero estoy contento, me siento bien"

"Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam. Por eso estoy aquí. Confío en mi capacidad de competir y luchar. Solo son dos partidos hasta ahora. He jugado bien, agresivo. Siempre puedo jugar un poco mejor. Pero estoy contento, me siento bien para llevar solo dos partidos", indicó Novak Djokovic a pie de pista y tras sellar su billete para la tercera ronda del Open de Australia.

Por el momento, los planes del serbio parecen estar cumpliéndose en el Open de Australia: dos victorias con poco desgaste y el tanque de gasolina casi intacto pensando en el reto que se le puede presentar en la segunda semana, con Sinner y Alcaraz como posibles rivales en las semifinales y la final.

El jugador de Belgrado, que la temporada pasada alzó los títulos en Atenas y Ginebra para alcanzar los 101, pretende, con 38 años y 255 días, convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y el segundo en ganar un evento de este rango con 37 años o más, después de Ken Rosewall, quien ganó el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

En el 2025, tras eliminar a Alcaraz en un partidazo en ciartos de final, se retiró por una lesión en la pierna izquierda en el partido de semifinales con el alemán Alexander Zverev y hace dos años fue apartado del torneo por Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones (2024 y 2025).

"Tuve una pretemporada más larga y, cuando tengo más tiempo, intento analizar mi juego y los aspectos que puedo mejorar. Esa es la mentalidad que quiero tener y que me permite jugar al máximo nivel", destacó Djokovic, ganador de 24 grand slam.

"No he jugado ningún partido antes y lo que he trabajado en pretemporada está dando sus frutos. Tengo que seguir así. La sensación en la pista fue parecida a la anterior. En general, positiva. Saqué mejor en el otro partido y me sentí como si estuviera en dos partidos distintos, de día y de noche. También ha habido un excesivo viento, más que otras veces. Pero en general estoy contento de cómo me ha ido", concluyó el tenista serbio.