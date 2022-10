La tenista española Garbiñe Muguruza (18) cayó en los octavos de final del Abierto de Australia frente a la tenista checa Karolina Pliskova (7), quien mostró una versión inmejorable, por un contundente 6-3 y 6-1 en una hora de partido.

La última representante española en el cuadro femenino no podrá finalmente igualar su mejor actuación en Melbourne, que fue en la edición de 2017 cuando alcanzó los cuartos de final tras caer ante la estadounidense Coco Vandeweghe. Además, la española encadenó un nuevo torneo sin sumar cuatro victorias consecutivas después de que alcanzara las semifinales en el último Roland Garros.

