Mats Wilander: "Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz"

A las puertas del Open de Australia y a escasos días del estreno de Carlos Alcaraz en el primer grand slam de la temporada, Mats Wilander ha ofrecido sus impresiones en una entrevista en Eurosport en la que ha opinado que Roger Federer, ganador de 20 grand slam y uno de los mejores tenistas de la historia, podría ser "el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz". Al ser preguntado por la opción de Andy Murray para complementar el equipo técnico que ahora lidera Samu López, el extenista sueco y ganador de siete grand slam apuesta por una persona que pueda aportarle al murciano algo diferente a su juego y su tenis.

"Creo que sería muy importante tener a un ganador de Grand Slam en tu oído, él ya tuvo a Juan Carlos Ferrero. Y creo que si vas a tener otra voz de Grand Slam en tu oído, esa voz debería venir de un jugador con un estilo diferente. Cuando hablas de Murray y Carlos Alcaraz, hay una similitud en su forma de jugar. Pero si tomas a John McEnroe y a Carlos Alcaraz, de repente ves un gran cambio. O si tomas a Stefan Edberg y a Carlos Alcaraz, hay una gran diferencia. O pongamos a Roger Federer, por ejemplo. Ahora, estamos hablando de alguien que realmente podría ayudar a Carlos Alcaraz con el juego con el que no se siente tan cómodo. Y creo que Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz", opinó Wilander en una entrevista con Eurosport.

El que fuera número 1 del mundo durante veinte semanas y ganador de tres Open de Australia (1983, 1984, 1988), tres Roland Garros (1982, 1985, 1988) y un US Open (1988) admitió su "sorpresa total" cuando se enteró de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

"Mi primera reacción fue una sorpresa total, porque si alguna vez he visto a dos personas trabajar mejor juntas que Carlos y Juan Carlos, no sé quiénes son, porque parecen estar hechos el uno para el otro. Parecen capaces de sacarse una sonrisa siempre que Carlos jugaba. Obviamente, son lo suficientemente serios como para que Juan Carlos haya ayudado a Carlitos a calmarse un poco, a no jugar un tenis loco, sino a jugar un tenis de alto nivel. Así que todo lo que han hecho hasta ahora parecía ser la evolución perfecta de la carrera de un tenista. Y de repente, ya no está sucediendo", reflexionó Mats Wilander.

Wilander y la salida de Ferrero: "No creo que vaya a suponer una gran diferencia al final"

Pese a la decisión de la salida de Ferrero, el extenista sueco no cree que Carlos Alcaraz se vaya a ver afectado en sus resultados pero quizás sí en su día a día.

"No creo que vaya a suponer una gran diferencia al final, porque creo que Carlos Alcaraz es demasiado maduro. Sabe demasiado del juego, así que no creo que la ausencia de Juan Carlos vaya a frenar su desarrollo. Pero creo que será un gran cambio porque, en el día a día, tenían que lidiar el uno con el otro, todos los días: en los entrenamientos, en los calentamientos, en las cenas, en los desayunos, en el torneo de tenis. Así que habrá un gran cambio en la vida diaria. Creo que el cambio cuando el marcador esté 3-3 en el tercer set, 15-30, y tengas que jugar este punto crucial, no creo que ese cambio vaya a marcar una gran diferencia, porque creo que, al final, es Carlos Alcaraz quien toma las decisiones principales en el tenis, pero el día a día marcará una gran diferencia", asegura Wilander.

Por último, el extenista sueco admite que desconoce quién será el elegido para complementar a Samu López en la labor de entrenamiento del actual número 1 del mundo, advirtiendo que al murciano le costará encontrar una persona que esté dispuesta a viajar 40 semanas al año.

"No sé quién es apto para el puesto. No tengo ni idea porque hay muchos jugadores españoles que lo han hecho genial. Hay muchos jugadores españoles que podrían ayudar a Carlos con algunas cosas. Pero creo que el calendario actual de los mejores es tan extenso que creo que cada jugador de élite tendrá dos voces en su cabeza. Porque no creo que encuentres un entrenador excelente que pueda viajar 40 semanas al año. Porque literalmente tienes que viajar 40 semanas al año, por eso me cuesta pensar que será (el nuevo entrenador) un jugador internacional para Carlos Alcaraz. Creo que va a ser otro jugador español o, al menos, un jugador hispanohablante", concluye Wilander.