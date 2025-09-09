Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Marcel Granollers y una temporada de ensueño: gana el título de dobles en el US Open y Roland Garros

Marcel Granollers ha vuelto de Nueva York como campeón del US Open en dobles. Era su sueño, conseguir un Grand Slam en su carrera y esta temporada no sólo ha levantado el US Open, también ha logrado el Roland Garros con su pareja de dobles Horacio Ceballos.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos, con el trofeo de dobles del US Open

Marcel Granollers, tras ganar el US Open en dobles: "Este año, en tres meses, he podido conseguir dos grand slam" | Vanessa Blasco | Josep Soldado

Vanessa Blasco
Publicado:

"Un sueño cumplido", eran las palabras de Marcel Granollers al equipo de deportes de Antena 3 Deportes al preguntarle por su victoria en el US Open. Granollers ha dedicado toda una vida al tenis y tenía el objetivo y la ilusión de levantar un Grand Slam y lo ha conseguido en Nueva York, en el US Open en la categoría de dobles junto a su compañero, Horacio Ceballos.

"Era un objetivo que yo tenía, el ganar un grand slam. He estado muchos años cerca, peleando, y no se había dado. Y este año, en tres meses, he podido conseguir dos", explica Granollers.

Un torneo que no ha sido fácil para la pareja, pocos han sabido que Granollers se hizo un esguince el día antes de comenzar la competición y eso ha puesto en duda su presencia en cada partido. Ha habido días de poco entrenamiento y mucho dolor, pero siempre con la convicción de saltar a la pista y jugar.

"Tenía que hacer milagros para poder competir"

Dos semanas de competición muy duras y exigentes que Granollers ha salvado proclamándose campeón en dobles. "Han sido momentos difíciles intentado aguantar el máximo posible", recordaba el tenista a Antena 3 Deportes.

"El día antes de empezar me hice un esguince en el tobillo y ha habido varios días que estaba en duda si iba a poder jugar. Tenía que hacer milagros para poder competir", asegura Granollers.

Aún así la pareja de dobles ha ido pasando rondas y ganado partidos hasta llegar a la final. Un encuentro que no fue fácil, con tres pelotas de partido en contra la pareja Granollers-Ceballos lo dio todo en la pista y de verse fuera y pensar que se quedarían sin título, en veinte minutos consiguieron dar la vuelta al juego y alzarse como ganadores frente a Skupski y Salisbury, sus rivales británicos (3-6, 7-6 y 7-5). Alegría y celebración tras la conquista del título en Nueva York.

Otro español estuvo animando y apoyando a la pareja durante todo el torneo, Carlos Alcaraz pudo ver la final de dobles y alegrarse por ellos. Unas imágenes que ha podido ver después Granollers y sonríe al ver a Carlos gritar y saltar tras el último punto. "He visto las imágenes y me gusta ver a Carlos saltar y alegrarse por nosotros, después nos vimos e hicimos broma", comentaba Granollers tras haber podido ver el vídeo de Alcaraz celebrando el triunfo.

Marcel Granollers reconoce también el enorme mérito de Alcaraz, campeón del US Open, su sexto grand slam con tan sólo 22 años. Granollers y su pareja en dobles, Horacio Ceballos han firmado una temporada increíble, en mayo levantaban el Roland Garros.

Estas semanas de intenso juego en Nueva York le obligan ahora al tenista a parar y recuperarse de la lesión de tobillo con la que ha regresado a España para poder seguir jugando a sus 39 años y seguir cumpliendo sueños.

