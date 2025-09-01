Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jiri Lehecka y el reto de jugar ante Alcaraz: "Es uno de los dos mayores desafíos en el tenis"

El tenista checo se cita con Carlos Alcaraz en los cuartos del US Open y explica las claves para enfrentarse al murciano.

Jiri Lehecka celebra un punto en el US Open

Jiri Lehecka se vuelve a cruzar en el camino de Carlos Alcaraz, el checo ya ha jugado en dos ocasiones ante el murciano esta temporada (Doha y Queen's), esta vez en los cuartos de final del US Open. Será el primer cara a cara entre ambos tenistas en un grand slam y con una plaza para semifinales en juego. El número 21 del mundo sabe que lo que le espera ante Alcaraz es uno de los "mayores desafíos" que a día de hoy se pueden afrontar en el mundo del tenis.

"Por supuesto, él es uno de los dos mayores desafíos en este momento en el tenis. Es un gran jugador y ha tenido un gran progreso en los últimos años. Ya ha ganado este torneo y sabe cómo jugarlo. Estoy feliz de enfrentarme a él y los partidos que hemos compartido este año fueron intensos. Voy a intentar mostrar mis armas y nunca hemos jugado juntos en un Grand Slam, espero que sea un gran encuentro", indicó Jiri Lehecka.

El tenista checo viene de eliminar a Adrian Mannarino en cuatro sets (7-6(4), 6-4, 2-6 y 6-2) y se medirá a un Alcaraz con el que tiene un balance negativo de 1-2 en el cara a cara.

"Contra un jugador como Carlos necesitas dar lo mejor de ti. Necesitas estar bien concentrado a lo largo de todo el partido. Eso es algo que intentaré hacer, jugar mi juego", explicó Lehecka.

"No se trata de jugar un golpe en especial todo el rato, porque él sabe como reaccionar, esa es su mejor arma. Sabe como reaccionar cuando el otro está jugando bien y cuando está tratando de jugar más de una forma o de otra", reconoce el tenista checo.

Lehecka asegura que viene en línea ascendente, a la vez que revela el momento que vivió el año pasado en un hospital, mientras se trataba una lesión de espalda, y como le cambio la perspectiva de las cosas.

"He progresado bastante en estos años desde que estoy en el circuito. Desde que llegué a cuartos en el Open de Australia en 2023 he trabajado mucho y he mejorado en muchas cosas para volver a donde estoy hoy. Me he esforzado mucho en los entrenamientos y eso es algo muy importante. He mejorado como persona y soy más maduro ahora. El tenis no lo es todo y eso es algo de lo que te das cuenta con la experiencia", apunta Lehecka.

"Yo venía para un tratamiento al hospital y vi a niñitos que estaban muy, muy enfermos, y ellos estaban disfrutando de la vida, y yo me sentía como si fuera el fin del mundo para mí, y no poder jugar, solo porque me dolía la espalda", recuerda Lehecka.

"Ese fue el momento en el que realmente algo cambió. Desde ese momento, siento que me encanta ganar. Me gusta jugar al tenis. Es algo con lo que me despierto cada mañana, con el objetivo de mejorar", concluye el tenista checo.

