Jannik Sinner ya asusta en Melbourne y ajusticia a James Durckworth rumbo a la tercera ronda del Open de Australia

Si alguien podía tener alguna duda sobre quién es el favorito en el Open de Australia 2026, Jannik Sinner las ha disipado en sus dos primeros partidos. El de San Cándido, campeón de las dos últimas ediciones del grand slam oceánico (2024 y 2025), selló su pase a tercera ronda por la vía rápida y sin dar opciones al australiano James Durckworth (6-1, 6-4 y 6-2). En su debut solo se dejó tres juegos ante Hugo Gaston y este jueves fueron siete ante un peleón Durckworth que se tuvo que rendir a la evidencia.

Nadie parece tener el antídoto para neutralizar al italiano en pista rápida, Sinner es una apisonadora en esta superficie. En el Open de Australia acumula 16 triunfos consecutivos y su última derrota fue frente al neerlandés Tallon Griekspoor en el Masters 1000 de Shanghái, afectado por problemas físicos. El jugador de San Cándido se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Eliot Spizzirri, que ganó en cinco sets al chino Yibing Wu, por 6-2, 6-4, 6-7(4), 4-6 y 6-3.

El italiano acumuló 18 aces ante James Durckworth, 31 winners y 17 errores no forzados. Sinner convirtió cinco de las 14 bolas de break de las que disfrutó ante el jugador australiano. El número 2 de la ATP suma a sus ya conocidas fortalezas nuevas armas como las dejadas o las subidas a la red, ganó nueve puntos de los diez en los que se fue a la red. El de San Cándido fue un martillo con su saque: ganó 43 de sus 50 primeros saques y 15 de los 27 puntos jugados con segundo servicio.

Jannik Sinner busca en Melbourne convertirse en el cuarto jugador en ganar tres títulos consecutivos en Australia -junto a Novak Djokovic, Roy Emerson y Jack Crawford. También podría lograr ser el undécimo tenista de la historia en coleccionar al menos tres coronas en el Open de Australia, tras Novak Djokovic (10), Roy Emerson (6), Roger Federer (6), Jack Crawford (4), Ken Rosewall (4), Andre Agassi (4), Adrian Quist (3), Rod Laver (3), Mats Wilander (3) y James Anderson (3).

Wawrinka sigue con su sueño en Melbourne: "Me merezco una cerveza"

El suizo Stanislas Wawrinka, de 40 años y campeón del Open de Australia en 2014, sigue haciendo historia y, tras recibir una wild card por parte de la organización del grand slam australiano, se metió en tercer ronda después de superar en cinco sets (4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(3)) al francés Arthur Gea.

El genial tenista suizo se convierte en el jugador de más edad en alcanzar los dieciseisavos de final del primer Grand Slam de la temporada. Desde Ken Rosewall en 1978, nadie de 40 años o más había logrado alcanzar el tercer tramo del abierto australiano. A Wawrinka le espera ahora el estadounidense Taylor Fritz, verdugo del checo Kopriva (6-1, 6-4 y 6-7).

Tras el triunfo, el entrevistador y extenista Jim Courier le preguntó a Wawrinka cómo iba a recuperarse a sus 40 años. "No sé, pero creo que al principio se cayó una cerveza -indicó a la grada-, así que tal vez voy a tomar una. Merezco una", bromeó el suizo.