Federer: "Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Alcaraz..."

El extenista suizo admite verse más identificado con el tenis y la forma de jugar de Alcaraz que con la de Sinner. "Me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz", reconoce Federer.

Roger Federer, en Melbourne antes del Open de Australia

Federer admite verse más identificado con el tenis y la forma de jugar de Alcaraz que con la de Sinner | Reuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Roger Federer, ganador de 20 grand slam y seis veces campeón del Open de Australia (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), se encuentra en Melbourne participando en los actos previos al primer grand slam de la temporada y allí ha hablado ante los medios. El genial extenista suizo, como era de esperar, ha sido preguntado por la rivalidad que sostienen en la actualidad Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, dejando una curiosa reflexión por su parte.

"Es increíble la rivalidad que tienen Carlos y Jannik. Juegan un gran tenis y en la final de Roland Garros quedó como uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se paró para ver ese partido y es estupendo que el tenis genere eso", indicó Federer sobre los dos primeros del ranking y aquella mítica final del año pasado en Roland Garros.

Roger Federer se ha sincerado y ha admitido que se ve más reflejado en Alcaraz que en Sinner en la forma de jugar.

"Cuando veo a Alcaraz me da la sensación que hay más similitudes conmigo, en lo que haría, en subir a la red, en lo ofensivo o defensivo. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera y me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz", destacó el extenista suizo.

"Cuando vi jugar a Dimitrov con Sinner en Wimbledon imaginé como hubiera sido en mi caso. Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Carlos, veo más similitudes conmigo y más identificado", reconoció Federer.

"Es algo difícil, pero a su edad, completar el Grand Slam sería una locura"

El extenista suizo, que participará en una exhibición el sábado en la Rod Laver Arena junto a Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt, también habló sobre la posibilidad de que Alcaraz gane su primer Open de Australia y logre atesorar los cuatro grand slam del calendario con tan solo 22 años, un hito que el propio Federer completó con 27 años, cuando levantó su primer y único Roland Garros en 2009.

"Es algo difícil, pero a su corta edad, completar el Grand Slam sería una locura. Veamos si es capaz de hacer esa locura esta semana, y espero que lo consiga, porque para el tenis sería un momento increíblemente especial. Pero hay otros ciento y pico jugadores que dicen: 'No estamos de acuerdo con esos planes', así que lo intentarán todo para detenerlo", avisó el extenista suizo.

Por último, Federer afirmó que "me encanta estar de vuelta aquí" y que "en realidad, nunca hice una despedida completa, de repente todo había terminado. Por supuesto, guardo muy buenos recuerdos de estar aquí. Ha sido un torneo increíble para mí y uno de mis lugares favoritos para jugar al tenis".

