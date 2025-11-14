La respuesta de Darren Cahill a Djokovic tras las palabras del serbio sobre el positivo de Sinner

Novak Djokovic, ganador de 24 grand slam y una leyenda del tenis, habló sin pelos en la lengua con Piers Morgan en una entrevista en el programa 'Piers Morgan Uncensored', emitida a través de YouTube. El jugador de Belgrado se sinceró con el periodista y prsentador y repasó su carrera, sus posibilidades de ganar el 25º grand slam y el actual dominio que mantienen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito.

El ganador de 101 títulos ATP se refirió, en una parte de la mencionada entrevista, al positivo en clostebol de Jannik Sinner en marzo de 2024 y la sanción de tres meses que acordó con la Agencia Mundial Antidopaje.

"Esa nube lo perseguirá igual que la nube del covid me seguirá a mí, durante el resto de su carrera. Es algo que fue tan importante... y cuando eso sucede, con el tiempo se desvanecerá, pero no creo que desaparezca. Siempre va a haber un cierto grupo de gente que siempre intentará sacarlo adelante"", indicó Nole.

El tenista serbio aclaró que, en su opinión, "no lo hizo a propósito", pero se preguntó cómo había logrado cumplir su condena sin perderse un solo 'Grand Slam'.

"La falta de transparencia, la incoherencia, la conveniencia de que la sanción llegue entre los torneos, para que no se pierda los demás... es muy muy extraño. Realmente no me gusta cómo se ha tratado el caso y se podía oír a muchos otros jugadores, tanto hombres como mujeres, que habían tenido situaciones similares y que salían en los medios de comunicación quejándose de que era un trato preferencial", opinó Djokovic.

Indirecta de Cahill a Djokovic: "La opinión es la forma más baja de conocimiento humano"

Esas palabras han debido llegar al equipo de Jannik Sinner y uno de sus entrenadores, el australiano Darren Cahill, ha subido una storie a su cuenta de Instagram con una cita de Bill Bullard.

"La opinión es, en realidad, la forma más baja de conocimiento humano. No exige responsabilidad ni comprensión. La forma más elevada de conocimiento es la empatía, pues nos obliga a dejar de lado nuestro ego y a vivir en el mundo del otro", reza la cita de Bullard posteada por Cahill.

Publicación de Darren Cahill en su cuenta de Instagram | IG: @dc10s

Una publicación que ha sido interpretada por muchos como una respuesta indirecta a Novak Djokovic y sus palabras por el positivo y posterior sanción de Jannik Sinner.

El propio Cahill también ha subido una segunda storie a su cuenta persona de Instagram en la que felicita a Carlos Alcaraz y su equipo por lograr terminar el año en el número 1 del ranking de la ATP, un logro que alcanza el murciano por segunda vez en su carrera.

"Muchas felicidades a Carlos Alcaraz y todo su equipo. Un increíble esfuerzo", apunta Cahill con un doble emoji de aplausos y una fotografía de la ATP con el tenista murciano celebrando el título en el US Open.