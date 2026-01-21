Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Open de Australia

El enganchón de Davidovich con un aficionado en pleno partido ante Opelka: "Había cuatro borrachos ignorantes..."

El tenista malagueño se encaró con un aficionado que, al parecer, le dedicó una penineta desde la grada. Al final, Davidovich venció en cinco sets a Opelka y se medirá en tercera ronda Tommy Paul.

Davidovich se encara con un aficionado en su duelo ante Opelka

Davidovich se encara con un aficionado en su duelo ante OpelkaReuters

Alejandro Davidovich se las tuvo tiesas este miércoles en la KIA Arena, una de las pistas del Open de Australia, con Reilly Opelka y con un grupo de aficionados que animaban al estadounidense. El tenista malagueño sobrevivió a una durísima batalla, en la que se ganó los dos primeros sets y estuvo muy cerca de sucumbir ante la reacción de un Opelka que llevó el duelo hasta la quinta manga (6-3, 7-6(3), 5-7, 4-6 y 6-4). Fueron tres horas y 47 minutos de pelea para que el tenista español alzara los brazos en señal de victoria, el próximo viernes se medirá a Tommy Paul, que ganó al argentino Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4 y 6-2.

Davidovich celebró el haber sabido reaccionar a los problemas y cómo gestionó momentos muy delicados en la pista ante Opelka.

"Estoy orgulloso de como he solventado los momentos complicados y como he reaccionado al final. Reilly ha jugado muy bien. Solo quiero estar relajado", apuntó el tenista malagueño.

"Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada más"

El tenista español, decimocuarto favorito del cuadro del Open de Australia, vivió un par de momentos muy complicados con un grupo de aficionados presentes en el KIA Arena de Melbourne. Davidovich lamentó que la grada animase en un punto que perdió tras torcerse el tobillo y fue claro sobre el tenso momento que vivió durante el cuarto set con aficionados al parecer americanos.

"Creo que fue un muy buen partido. El público quería ver un quinto set, es algo que puede pasar aquí o en cualquier parte del mundo. Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada más", señaló Davidovich.

El tenista malagueño sobrevivió a todo para meterse en la tercera ronda del Open de Australia, donde le espera otro estadounidense: Tommy Paul. "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ahora quiero descansar y luego ya pensaré en el próximo partido, el del viernes", apuntó Davidovich.

